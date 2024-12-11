Tuyển Quản lý Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu

Mức lương 7 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà 718 Quang Trung, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 7 - 7 Triệu

Thời gian làm việc: 13h30 - 21h30, làm từ thứ 2 đến thứ 7

Thời gian làm việc:

Mô tả công việc:

Đón tiếp khách hàng tại văn phòng cơ sở.

Quản lý, sắp xếp cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm đảm bảo đủ chất lượng, tiêu chuẩn dịch vụ.

Quản lý ngân sách chi văn phòng theo tháng.

Quản lý giáo vụ & lưu trữ văn thư.

Chăm sóc học viên định kỳ.

Hỗ trợ phụ huynh cập nhật tình hình của học viên (với các học viên dưới 18 tuổi).

Tiếp nhận & xử lý phản hồi khách hàng.

Làm các thủ tục đầu vào cho học viên khi đăng ký khoá học.

Phối hợp với bộ phận liên quan xếp lớp phù hợp cho các học viên.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 18 - 25

Độ tuổi:

Giới tính: Nữ

Giới tính:

Kinh nghiệm: Không yêu cầu (Có kinh nghiệm làm việc trong ngành dịch vụ: CSKH, lễ tân hoặc trong lĩnh vực giáo dục với vị trí tương đương là một lợi thế).

Kinh nghiệm:

Trình độ học vấn: Đã tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc đang chờ bằng

Trình độ học vấn:

Ngoại ngữ: Không yêu cầu

Ngoại ngữ:

Công cụ làm việc: Laptop cá nhân

Công cụ làm việc

Kỹ năng

Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, linh hoạt;

Tư duy dịch vụ tốt;

Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính.

Tỉ mỉ, cẩn thận, trung thực

Ứng viên có tư duy tích cực, năng lượng, biết lắng nghe

Yêu thích lĩnh vực giáo dục

Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy trình làm việc

Tinh thần tự học hỏi, chủ động trong công việc

Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Ứng viên có mong muốn phát triển bản thân.

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 6.800.000 đồng/tháng + phụ cấp

Mức lương khởi điểm:

Hỗ trợ dấu thực tập

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của luật lao động và công ty (áp dụng cho vị trí nhân viên full-time)

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng năm, thưởng trái phiếu doanh nghiệp theo quy định công ty (áp dụng cho vị trí nhân viên full-time)

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, review tăng lương 3 - 6 tháng/lần

Cơ hội việc làm chuyên môn cao tại văn phòng trụ sở tổng công ty

Được tham gia đào tạo, học hỏi phát triển bản thân toàn diện

Tham gia các chương trình tiệc nhân dịp lễ, Tết, sinh nhật Công ty, teambuilding hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có tính tương tác, hỗ trợ công việc cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin