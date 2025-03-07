Tuyển Quản lý Công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp công nghệ giáo dục PHX làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp công nghệ giáo dục PHX
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp công nghệ giáo dục PHX

Quản lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp công nghệ giáo dục PHX

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 6.000.000 – 9.000.000 vnđ lương cứng + thưởng dự án; Môi trường làm việc năng động, hiện đại, thân thiện; Được đào tạo kiến thức và nghiệp vụ liên quan; Được xem xét nâng lương 01 lần/ năm căn cứ vào hiệu quả công việc; Tham gia các hoạt động văn hoá và đào tạo chung của Công ty; Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật Lao động và chính sách của Công ty., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Nghiên cứu, tìm kiếm thông tin khách hàng kênh trường học, tổng hợp, phân tích, đánh giá và phân loại các khách hàng tiềm năng;
Hỗ trợ, phối hợp cùng kinh doanh đi thị trường kết nối và làm việc với khách hàng, ghi chép và quản lý lịch sử làm việc với khách hàng;
Tham gia thuyết trình, giới thiệu và demo cho khách hàng về các giải pháp và dịch vụ của Công ty khi cần;
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm, tiếp nhận và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các giải pháp và dịch vụ mà khách hàng quan tâm;
Chuẩn bị, soạn thảo các tài liệu, slide, hợp đồng kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh trong suốt quá trình làm việc với khách hàng;
Tìm kiếm thông tin các đối tác, cộng tác viên, hoạt động liên quan hỗ trợ cho phát triển thị trường và khách hàng;
Quản lý, ghi chép các cuộc họp, trao đổi công việc, nội dung làm việc với các đối tác, khách hàng;
Quản lý hệ thống tài liệu, ấn phẩm kinh doanh;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý;
Báo cáo công việc theo quy định.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ý thức học hỏi, trung thực, kỷ luật và trách nhiệm với công việc.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thân thiện.
Kỹ năng tin học văn phòng và sử dụng các phần mềm công nghệ.
Kỹ năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề, quản lý dự án.
Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác.
Có kinh nghiệm quản lý dự án và am hiểu về các phần mềm giáo dục là lợi thế.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp công nghệ giáo dục PHX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 - 9 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp công nghệ giáo dục PHX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp công nghệ giáo dục PHX

Công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp công nghệ giáo dục PHX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà A1, Đại học Phenikaa, Yên Nghĩa, Hà Đông, TP. Hà Nội.

