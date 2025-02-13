Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Cọc Và Xây Dựng FECON làm việc tại Quảng Trị thu nhập 600 - 1,000 USD

Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Cọc Và Xây Dựng FECON làm việc tại Quảng Trị thu nhập 600 - 1,000 USD

Công Ty Cổ Phần Cọc Và Xây Dựng FECON
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty Cổ Phần Cọc Và Xây Dựng FECON

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty Cổ Phần Cọc Và Xây Dựng FECON

Mức lương
600 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Trị: cảng Mỹ Thuỷ, Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị, Việt Nam, Thị xã Quảng Trị

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 600 - 1,000 USD

- Tham gia lập kế hoạch quản lý chất lượng dự án bao gồm: qui trình, thủ tục, biểu mẫu, hành động cần thiết cho việc quản lý triển khai, kiểm soát chất lượng tại dự án
- Lập kế hoạch và trình duyệt mẫu vật tư, thiết bị cho bên Chủ đầu tư, Tư vấn và thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, nghiệm thu
- Kiểm soát chất lượng, khối lượng nguyên vật liệu đầu vào, giám sát công tác thí nghiệm, kiểm tra vật liệu
- Giám sát chất lượng thi công tại hiện trường, nghiệm thu các hạng mục công trình (với thầu phụ, CĐT/tư vấn)
- Chịu trách nhiệm lập và hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình
- Thực hiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán với Chủ đầu tư, khách hàng
- Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát khối lượng, giá trị thi công, Nghiệm thu thanh toán với thầu phụ, tổ đội.
- Quản lý công tác nội nghiệp các dự án được phân công nhiệm vụ
- Thực hiện các hồ sơ khối lượng, đơn giá, dự toán liên quan đến đấu thầu.

Với Mức Lương 600 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Cọc Và Xây Dựng FECON Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cọc Và Xây Dựng FECON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Cọc Và Xây Dựng FECON

Công Ty Cổ Phần Cọc Và Xây Dựng FECON

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 17 Tháp CEO, Lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

