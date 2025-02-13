Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Cọc Và Xây Dựng FECON làm việc tại Quảng Trị thu nhập 600 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty Cổ Phần Cọc Và Xây Dựng FECON
- Quảng Trị: cảng Mỹ Thuỷ, Hải An, Hải Lăng, Quảng Trị, Việt Nam, Thị xã Quảng Trị
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 600 - 1,000 USD
- Tham gia lập kế hoạch quản lý chất lượng dự án bao gồm: qui trình, thủ tục, biểu mẫu, hành động cần thiết cho việc quản lý triển khai, kiểm soát chất lượng tại dự án
- Lập kế hoạch và trình duyệt mẫu vật tư, thiết bị cho bên Chủ đầu tư, Tư vấn và thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, nghiệm thu
- Kiểm soát chất lượng, khối lượng nguyên vật liệu đầu vào, giám sát công tác thí nghiệm, kiểm tra vật liệu
- Giám sát chất lượng thi công tại hiện trường, nghiệm thu các hạng mục công trình (với thầu phụ, CĐT/tư vấn)
- Chịu trách nhiệm lập và hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình
- Thực hiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán với Chủ đầu tư, khách hàng
- Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát khối lượng, giá trị thi công, Nghiệm thu thanh toán với thầu phụ, tổ đội.
- Quản lý công tác nội nghiệp các dự án được phân công nhiệm vụ
- Thực hiện các hồ sơ khối lượng, đơn giá, dự toán liên quan đến đấu thầu.
Với Mức Lương 600 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Cọc Và Xây Dựng FECON Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cọc Và Xây Dựng FECON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI