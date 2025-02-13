Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Cọc Và Xây Dựng FECON làm việc tại Quảng Trị thu nhập 600 - 1,000 USD

- Tham gia lập kế hoạch quản lý chất lượng dự án bao gồm: qui trình, thủ tục, biểu mẫu, hành động cần thiết cho việc quản lý triển khai, kiểm soát chất lượng tại dự án

- Lập kế hoạch và trình duyệt mẫu vật tư, thiết bị cho bên Chủ đầu tư, Tư vấn và thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, nghiệm thu

- Kiểm soát chất lượng, khối lượng nguyên vật liệu đầu vào, giám sát công tác thí nghiệm, kiểm tra vật liệu

- Giám sát chất lượng thi công tại hiện trường, nghiệm thu các hạng mục công trình (với thầu phụ, CĐT/tư vấn)

- Chịu trách nhiệm lập và hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình

- Thực hiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán với Chủ đầu tư, khách hàng

- Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát khối lượng, giá trị thi công, Nghiệm thu thanh toán với thầu phụ, tổ đội.

- Quản lý công tác nội nghiệp các dự án được phân công nhiệm vụ

- Thực hiện các hồ sơ khối lượng, đơn giá, dự toán liên quan đến đấu thầu.