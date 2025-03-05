Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH HAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: nhà máy HAL1, Lô B19, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Đo khuôn sản xuất hàng ngày.

Đo khuôn và đo Shindashi sản phẩm.

Các công việc khác theo sự phân công.

Nam, 19 đến 35 tuổi.

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy.

Có hiểu biết về khuôn đúc.

Ưu tiên những người có kinh nghiệm sử dụng máy đo 3 chiều, đã từng làm công việc về đo kiểm tra khuôn, sản phẩm.

Có tinh thần cầu thị, ham học hỏi và mong muốn gắn bó lâu dài.

Xem xét tăng lương định kỳ hàng năm, thưởng 2 lần/năm.

Hưởng đầy đủ chế độ theo luật Lao động Việt Nam (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp...).

Thưởng chuyên cần, trợ cấp sinh hoạt, trợ cấp thuê nhà, trợ cấp đi lại, phụ cấp môi trường, phụ cấp tay nghề, thưởng thâm niên...

Các hoạt động trong và ngoài Công ty: Du lịch, tiệc cuối năm, thể thao văn hóa, hoạt động cộng đồng, có khu chơi bóng bàn, bóng đá miễn phí.

Hàng năm Công ty mở lớp đào tạo tiếng Nhật miễn phí và tổ chức thi để Công nhân viên được thi và hưởng thưởng năng lực tiếng Nhật.

Trợ cấp con nhỏ tới 18 tuổi.

