Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH HAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH HAL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY TNHH HAL VIỆT NAM

Quản lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH HAL VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: nhà máy HAL1, Lô B19, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Đo khuôn sản xuất hàng ngày.
Đo khuôn và đo Shindashi sản phẩm.
Các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, 19 đến 35 tuổi.
Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy.
Có hiểu biết về khuôn đúc.
Ưu tiên những người có kinh nghiệm sử dụng máy đo 3 chiều, đã từng làm công việc về đo kiểm tra khuôn, sản phẩm.
Có tinh thần cầu thị, ham học hỏi và mong muốn gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH HAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Xem xét tăng lương định kỳ hàng năm, thưởng 2 lần/năm.
Hưởng đầy đủ chế độ theo luật Lao động Việt Nam (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp...).
Thưởng chuyên cần, trợ cấp sinh hoạt, trợ cấp thuê nhà, trợ cấp đi lại, phụ cấp môi trường, phụ cấp tay nghề, thưởng thâm niên...
Các hoạt động trong và ngoài Công ty: Du lịch, tiệc cuối năm, thể thao văn hóa, hoạt động cộng đồng, có khu chơi bóng bàn, bóng đá miễn phí.
Hàng năm Công ty mở lớp đào tạo tiếng Nhật miễn phí và tổ chức thi để Công nhân viên được thi và hưởng thưởng năng lực tiếng Nhật.
Trợ cấp con nhỏ tới 18 tuổi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HAL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HAL VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

