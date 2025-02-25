Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Công ty TNHH Khóa Huy Hoàng

- Lô 41D

- KCN Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Xây dựng cơ sở dữ liệu của máy móc thiết bị sản xuất
Tiếp nhận và bàn giao máy móc thiết bị thêm mới
Kết hợp giữa số liệu thống kê nội bộ và tham khảo tiêu chuẩn NCC để xây dựng tuổi thọ của vật tư
Giám sát bảo dưỡng máy móc thiết bị
Thử nghiệm, Đánh giá, nghiệm thu máy sau khi sửa chữa bảo dưỡng
Triển khai cải tiến thiết bị sản xuất
Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên phương án cải tiến thiết bị và kế hoạch triển khai
Thiết kế các bản vẽ chi tiết để thực hiện và yêu cầu mua vật tư
Kiểm tra, giám sát quản lý, sử dụng máy móc thiết bị và đề xuất hạng mục thay đổi cải tến
Thực hiện các công việc được giao khác

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo
Có kinh nghiệm thực tế ≥ 3 năm về sửa chữa, quản lý máy móc thiết bị gia công cơ khí
Nắm được các công nghệ sản xuất đang sử dụng trong công ty.
Hiểu biết rộng về các máy móc thiết bị.
Thành thạo tin học văn phòng và có khả năng khai thác tốt thông tin từ internet.
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 3D, 2D.
Ưu tiên: Tiếng Anh, Tiếng Trung đọc dịch được tài liệu chuyên ngành phục vụ yêu cầu công việc.
Kỹ năng khác:
Tư duy tốt, chủ động, linh hoạt trong công việc.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng quản lý thời gian, tổ chức theo dõi nhiều dự án song hành.
Chịu áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận: 20 triệu
Thưởng hàng tháng, quý, thưởng Tết, lương tháng thứ 13, hưởng các ngày nghỉ lễ, Tết theo chế độ và chính sách của công ty;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định Công ty;
Có cơ hội phát triển bản thân và không giới hạn năng lực;
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, hiện đại, đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ;
Nhiều hoạt động nội bộ như du lịch, tham gia teambuilding, quà sinh nhật, tổ chức khám sức khỏe hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG

CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 38D, Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

