Tuyển Quản lý Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 02 Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Phụ trách các công việc:

Điều hành, điều phối hoạt động kinh doanh

Quản lý tài chính

Quản lý nhân sự

Quản lý tài sản, hàng hóa

Các công việc phát sinh khác...

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi 20-35, có kinh nghiệm vị trí tương đương

Kỹ năng quản lý, làm việc nhóm

Giao tiếp, xử lý tình huống tốt

Trung thực, nhanh nhẹn

Có kinh nghiệm ngành F&B

Tại Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12tr, ăn ca tại nhà hàng

Có thưởng. Làm tốt sẽ đánh giá tăng lương

Được hướng dẫn công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long

