Tuyển Quản lý Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long
Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 02 Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Phụ trách các công việc:
Điều hành, điều phối hoạt động kinh doanh
Quản lý tài chính
Quản lý nhân sự
Quản lý tài sản, hàng hóa
Các công việc phát sinh khác...
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ tuổi 20-35, có kinh nghiệm vị trí tương đương
Kỹ năng quản lý, làm việc nhóm
Giao tiếp, xử lý tình huống tốt
Trung thực, nhanh nhẹn
Có kinh nghiệm ngành F&B
Tại Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 12tr, ăn ca tại nhà hàng
Có thưởng. Làm tốt sẽ đánh giá tăng lương
Được hướng dẫn công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
