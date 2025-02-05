Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Megaelec làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Mức lương 1,000 - 2,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: số 02 đường 7, KCN Vsip Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn,TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

- Quản lý chung về công nghệ kỹ thuật sản xuất và phát triển STO

- Quản lý kế hoạch sản xuất, tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm

- Cải tiến quy trình sản xuất, phát hiện, phân tích lỗi và nâng cao hiệu quả, hiệu suất

- Quản lý nhân lực trong ca làm việc

- Báo cáo cấp trên về tình hình sản xuất và nhân lực tại bộ phận

- Các công việc khác theo sự phân công của phòng ban và trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

- Nam. Tốt nghiệm ĐH (ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật và các ngành liên quan)

- Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí phát triển bản mạch in PCB (bắt buộc)

- Thành thạo kỹ năng máy tính, báo cáo

- Khả năng phân tích lỗi có thể xảy ra, khả năng phân tích thống kê (ưu tiên)

- Khả năng giải quyết vấn đề

- Có khả năng lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc

- Có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn trong công việc và báo cáo hàng ngày

