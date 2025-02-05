Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Megaelec làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Công Ty TNHH Megaelec làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Công Ty TNHH Megaelec
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH Megaelec

Quản lý/Trưởng phòng vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Trưởng phòng vận hành Tại Công Ty TNHH Megaelec

Mức lương
1,000 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: số 02 đường 7, KCN Vsip Bắc Ninh, Phường Phù Chẩn,TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Quản lý/Trưởng phòng vận hành Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD

- Quản lý chung về công nghệ kỹ thuật sản xuất và phát triển STO
- Quản lý kế hoạch sản xuất, tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm
- Cải tiến quy trình sản xuất, phát hiện, phân tích lỗi và nâng cao hiệu quả, hiệu suất
- Quản lý nhân lực trong ca làm việc
- Báo cáo cấp trên về tình hình sản xuất và nhân lực tại bộ phận
- Các công việc khác theo sự phân công của phòng ban và trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 1,000 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam. Tốt nghiệm ĐH (ưu tiên chuyên ngành kỹ thuật và các ngành liên quan)
- Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí phát triển bản mạch in PCB (bắt buộc)
- Thành thạo kỹ năng máy tính, báo cáo
- Khả năng phân tích lỗi có thể xảy ra, khả năng phân tích thống kê (ưu tiên)
- Khả năng giải quyết vấn đề
- Có khả năng lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc
- Có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn trong công việc và báo cáo hàng ngày

Tại Công Ty TNHH Megaelec Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Megaelec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Megaelec

Công Ty TNHH Megaelec

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 02 Đường 7, Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

