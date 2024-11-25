Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Thẩm định và quản trị rủi ro

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thẩm định và quản trị rủi ro Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Mức lương
5 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

Xây dựng, triển khai hệ thống Mã thống kê, hệ thống CSDL (data), thông tin liên quan, làm cơ sở cho việc xây dựng, kiểm định các mô hình rủi ro nêu trên.
Nghiên cứu và phát triển các mô hình rủi ro theo các phương pháp và cách tiếp cận mới phù hợp với xu thế và thị trường.
Phân tích và đề xuất các chiến lược ứng dụng kết quả của mô hình để phục vụ các mục tiêu kinh doanh và quản lý rủi ro.
Thiết kế và thực hiện các báo cáo giám sát, cảnh báo liên quan các mô hình rủi ro nêu trên (tháng, quý, năm) nhằm kịp thời điều chỉnh/xây dựng lại mô hình đảm bảo mô hình hoạt động theo kỳ vọng.
Thực hiện công tác soạn thảo các quy chế, quy định, hướng dẫn có liên quan các mô hình rủi ro nêu trên.
Thực hiện góp ý Sản phẩm/quy định, xử lý Tờ trình của các Đơn vị có liên quan đến các mô hình rủi ro nêu trên.
Thực hiện theo phân công của cấp quản lý nhằm đảm bảo hoàn thành công tác của Phòng và của Bộ phận.

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
Lương thưởng tương xứng năng lực làm việc
Có cơ hội phát triển bản thân
Đánh giá và xét thưởng tương xứng với năng lực.
Được làm việc tại Ngân hàng duy nhất tại Việt Nam đạt giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” 5 năm liên tiếp.
Phúc lợi tuyệt vời sẽ thúc đẩy động lực làm việc, tạo năng lượng tích cực cho bạn và gia đình suốt quá trình làm việc tại đây.
Teambuilding hàng năm
Lương tháng 13, thưởng Lễ và Tết

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Tốt nghiệp đại học ngành: Toán tài chính, Toán ứng dụng, Toán tin, Thống kê, Kinh tế lượng, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành tương đương
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và kiểm định các mô hình rủi ro.
Am hiểu một trong các phần mềm quản lý, phân tích dữ liệu: SAS, R, Python, SQL Server, PL/SQL Developer, SPSS...
Hiểu biết về tín dụng, luật và các qui định liên quan.
Có khả năng tự học hỏi/nghiên cứu để cập nhật xu hướng và thị trường trong lĩnh vực mô hình.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh và kỹ năng viết cơ bản (khả năng giao tiếp tốt là một lợi thế).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 ,Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-tri-rui-ro-thu-nhap-5-100-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job259655
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Quản Trị Rủi Ro thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/01/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Quản trị rủi ro thu nhập 5 - 100 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Tuyển Quản Trị Rủi Ro thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company
Tuyển Quản Lý Rủi Ro thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Bách Thắng
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 2 - 5 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Luật TNHH Bách Thắng
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Tín Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Tuyển Quản Lý Rủi Ro thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN FINANCE Pro Company
Tuyển Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
SHINHAN FINANCE Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Tuyển Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Cuộc Gọi thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Quản Trị Rủi Ro thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/01/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Quản trị rủi ro thu nhập 5 - 100 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Tuyển Quản Trị Rủi Ro thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company
Tuyển Quản Lý Rủi Ro thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Bách Thắng
Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 2 - 5 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Luật TNHH Bách Thắng
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Tín Dụng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Tuyển Quản Lý Rủi Ro thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN FINANCE Pro Company
Tuyển Analyst thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
SHINHAN FINANCE Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Tuyển Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Cuộc Gọi thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất