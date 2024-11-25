Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 25bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1, TP. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

Xây dựng, triển khai hệ thống Mã thống kê, hệ thống CSDL (data), thông tin liên quan, làm cơ sở cho việc xây dựng, kiểm định các mô hình rủi ro nêu trên.

Nghiên cứu và phát triển các mô hình rủi ro theo các phương pháp và cách tiếp cận mới phù hợp với xu thế và thị trường.

Phân tích và đề xuất các chiến lược ứng dụng kết quả của mô hình để phục vụ các mục tiêu kinh doanh và quản lý rủi ro.

Thiết kế và thực hiện các báo cáo giám sát, cảnh báo liên quan các mô hình rủi ro nêu trên (tháng, quý, năm) nhằm kịp thời điều chỉnh/xây dựng lại mô hình đảm bảo mô hình hoạt động theo kỳ vọng.

Thực hiện công tác soạn thảo các quy chế, quy định, hướng dẫn có liên quan các mô hình rủi ro nêu trên.

Thực hiện góp ý Sản phẩm/quy định, xử lý Tờ trình của các Đơn vị có liên quan đến các mô hình rủi ro nêu trên.

Thực hiện theo phân công của cấp quản lý nhằm đảm bảo hoàn thành công tác của Phòng và của Bộ phận.

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Lương thưởng tương xứng năng lực làm việc

Có cơ hội phát triển bản thân

Đánh giá và xét thưởng tương xứng với năng lực.

Được làm việc tại Ngân hàng duy nhất tại Việt Nam đạt giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” 5 năm liên tiếp.

Phúc lợi tuyệt vời sẽ thúc đẩy động lực làm việc, tạo năng lượng tích cực cho bạn và gia đình suốt quá trình làm việc tại đây.

Teambuilding hàng năm

Lương tháng 13, thưởng Lễ và Tết

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Tốt nghiệp đại học ngành: Toán tài chính, Toán ứng dụng, Toán tin, Thống kê, Kinh tế lượng, Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành tương đương

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và kiểm định các mô hình rủi ro.

Am hiểu một trong các phần mềm quản lý, phân tích dữ liệu: SAS, R, Python, SQL Server, PL/SQL Developer, SPSS...

Hiểu biết về tín dụng, luật và các qui định liên quan.

Có khả năng tự học hỏi/nghiên cứu để cập nhật xu hướng và thị trường trong lĩnh vực mô hình.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh và kỹ năng viết cơ bản (khả năng giao tiếp tốt là một lợi thế).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin