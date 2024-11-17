Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thẩm định và quản trị rủi ro Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương Thỏa thuận
• Xây dựng, kiểm định, vận hành các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng: Xếp hạng tín dụng nội bộ, hệ thống cảnh báo sớm EWS, mô hình theo tiêu chuẩn Basel II (PD,LGD,EAD), ...
• Tham gia tổ chức, xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng, kiểm định lại mô hình;
• Phối hợp phát triển các chính sách, công cụ nhằm lượng hóa rủi ro tín dụng cho các sản phẩm khác nhau;
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ đại học trở lên – ưu tiên chuyên ngành Toán kinh tế/ Toán Tin/ Công nghệ thông tin;
• Được đào tạo hoặc có kinh nghiệm về xác suất/thống kê, data analysis;
• Thành thạo một số những công cụ nền tảng: Microsoft Excel/VBA, SQL, SAS, R, SPSS;
• Có hiểu biết/được đào tạo data mining, big data, machine learning (nếu có);
• Vị trí tương đương tại TCTD khác/có chứng chỉ FRM/CFA là một lợi thế;
• Tiếng Anh nghe-nói-đọc-viết tốt, có khả năng nghiên cứu/dịch các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.
Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn (lương + phụ cấp + lương kinh doanh)
- Một năm xem xét điều chỉnh lương 1 lần;
- Lương tháng 13;
- 1 năm có ít nhất 12 ngày phép, được hưởng chế độ du lịch hè, bảo hiểm theo luật lao động + bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân, thưởng các ngày lễ. Nếu Kết quả làm việc tốt sẽ được quyền tham gia chương trình vay ưu đãi của Ngân Hàng
- Quyền lợi về đào tạo: được tham gia các chương trình đào tạo của Seabank
- Được tham gia các chương trình team building của Ngân Hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
