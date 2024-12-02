Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Yên Mỹ - Hà Nội, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Xây dựng tiêu chuẩn, quy định, chính sách liên quan đến lĩnh vực an ninh mạng, an toàn thông tin.

Thực hiện quản lý rủi ro an ninh mạng nội bộ (nhận diện, đánh giá, xử lý, báo cáo rủi ro...).

Kiểm tra tuân thủ, đánh giá quy trình hoạt động, quy định, chính sách ANM của các phòng ban.

Tư vấn xây dựng chính sách, quy định, khung quản lý rủi ro, hướng dẫn quản lý rủi ro, phương pháp đánh giá tuân thủ và hỗ trợ triển khai theo yêu cầu (trọng tâm là lĩnh vực an ninh mạng, ngoài ra hỗ trợ đối với các mảng công việc khác nếu có yêu cầu).

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Kinh nghiệm: Từ 3- 6 tháng trở lên , nếu có kinh nghiệm cao hơn sẽ được ưu tiên

Có kiến thức cơ bản về quản trị rủi ro, quản lý tuân thủ, có kiến thức luật an ninh mạng và các văn bản dưới luật đi kèm,

Có kiến thức về các tiêu chuẩn về an ninh mạng, an toàn thông tin là điểm cộng (TCVN 11930:2017, ISO 27000 series, CIS Control v8, NIST 800-53, 800-30)...

Có kiến thức cơ bản về phòng thủ mạng, tấn công mạng, hạ tầng mạng.

Có khả năng đọc hiểu, giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Có tính kỷ luật, khả năng chịu áp lực cao, chủ động và trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận, tùy theo năng lực.

Có xe Đưa đón hàng ngày Hà Nội- Hưng Yên

Chế độ lương, thưởng quý, Thưởng cuối năm

Được xét tăng lương 02 lần/ 01 năm.

Được đào tạo về các nội dung chuyên môn.

Chế độ nghỉ mát hàng năm.

Các hoạt động gắn kết khác: Thank-you party; Team building, Sinh nhật Công ty; Du lịch...

Được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe cao cấp.

Được vận hành, sử dụng các trang thiết bị hiện đại.

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, chia sẻ, kết nối.

Và nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin