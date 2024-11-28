Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhóm công việc vận hành

Xây dựng kế hoạch và hỗ trợ triển khai các dự án nội bộ của các nhóm chuyên môn về chất lượng dịch vụ, rủi ro hoạt động

Theo dõi tiến độ, đốc thúc và đánh giá nguy cơ, rủi ro để kịp thời điều chỉnh phương án thực hiện

Thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chuyên đề, dự án của nội bộ phòng

Là đầu mối của phòng tham gia các dự án của công ty trong triển khai dịch vụ, hệ thống mới

Xây dựng dashboard, báo cáo định kỳ và các báo cáo dự án, chuyên đề

1. Tố chất và sở thích

Nhạy bén và có tư duy số học

Chính trực và luôn hướng tới tận cùng của vấn đề cần giải quyết

Có tư duy quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

2. Kiến thức và kinh nghiệm làm việc

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Phân tích dữ liệu, Quản trị rủi ro...

1 năm trở lên kinh nghiệm ở vị trí điều phối, triển khai dự án, ưu tiên có hiểu biết về quản trị rủi ro (gian lận, hoạt động), quản lý chất lượng,...ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty fintech, Công ty e-commerce hoặc các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính,...

Hiểu biết cơ bản về các hoạt động thẻ ngân hàng quốc tế / trong nước, hoạt động thanh toán điện tử

Hiểu biết về vấn đề tuân thủ và rủi ro trong thanh toán thẻ và thanh toán điện tử

3. Kĩ năng

Thành tạo công cụ tin học văn phòng (Excel, GG Spreadsheet, PowerPoint,...),

Sử dụng thành thạo một trong số công cụ phân tích trực quan dữ liệu như PowerBI, GG Data studio, Tableau

Có tư duy phán đoán, phân tích và nhanh nhạy với các con số

Chủ động trong công việc, có khả năng tư duy, độc lập phát triển suy nghĩ và có định hướng về sự phát triển của bản thân

Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm

Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)

Hỗ trợ ăn sáng miễn phí

Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày

Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)

Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ

Quà tặng các ngày lễ trong năm

Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:

BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành

Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Môi trường làm việc hiện đại:

Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại

Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech

Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)

Phát triển nghề nghiệp:

Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn

Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ

Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực

Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường

Hoạt động ngoại khóa phong phú:

Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...

Các câu lạc bộ:

+ CLB Cầu lông

+ CLB Bóng đá

+ CLB Yoga

+ CLB Điền kinh

+ CLB Bơi

Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

