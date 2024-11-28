Tuyển Thẩm định và quản trị rủi ro Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Thẩm định và quản trị rủi ro

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thẩm định và quản trị rủi ro Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thẩm định và quản trị rủi ro Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhóm công việc vận hành
Xây dựng kế hoạch và hỗ trợ triển khai các dự án nội bộ của các nhóm chuyên môn về chất lượng dịch vụ, rủi ro hoạt động
Theo dõi tiến độ, đốc thúc và đánh giá nguy cơ, rủi ro để kịp thời điều chỉnh phương án thực hiện
Thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của các chuyên đề, dự án của nội bộ phòng
Là đầu mối của phòng tham gia các dự án của công ty trong triển khai dịch vụ, hệ thống mới
Xây dựng dashboard, báo cáo định kỳ và các báo cáo dự án, chuyên đề

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tố chất và sở thích
Nhạy bén và có tư duy số học
Chính trực và luôn hướng tới tận cùng của vấn đề cần giải quyết
Có tư duy quản trị rủi ro trong doanh nghiệp
2. Kiến thức và kinh nghiệm làm việc
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Phân tích dữ liệu, Quản trị rủi ro...
1 năm trở lên kinh nghiệm ở vị trí điều phối, triển khai dự án, ưu tiên có hiểu biết về quản trị rủi ro (gian lận, hoạt động), quản lý chất lượng,...ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty fintech, Công ty e-commerce hoặc các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính,...
Hiểu biết cơ bản về các hoạt động thẻ ngân hàng quốc tế / trong nước, hoạt động thanh toán điện tử
Hiểu biết về vấn đề tuân thủ và rủi ro trong thanh toán thẻ và thanh toán điện tử
3. Kĩ năng
Thành tạo công cụ tin học văn phòng (Excel, GG Spreadsheet, PowerPoint,...),
Sử dụng thành thạo một trong số công cụ phân tích trực quan dữ liệu như PowerBI, GG Data studio, Tableau
Có tư duy phán đoán, phân tích và nhanh nhạy với các con số
Chủ động trong công việc, có khả năng tư duy, độc lập phát triển suy nghĩ và có định hướng về sự phát triển của bản thân

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm
Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)
Hỗ trợ ăn sáng miễn phí
Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày
Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ
Quà tặng các ngày lễ trong năm
Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc hiện đại:
Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại
Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech
Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)
Phát triển nghề nghiệp:
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn
Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ
Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực
Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường
Hoạt động ngoại khóa phong phú:
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...
Các câu lạc bộ:
+ CLB Cầu lông
+ CLB Bóng đá
+ CLB Yoga
+ CLB Điền kinh
+ CLB Bơi
Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

