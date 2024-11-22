Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

IT phần mềm Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Mirabo
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty Cổ phần Mirabo

IT phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Mirabo

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng, tối ưu hệ thống để phục vụ số lượng người dùng lớn
Trao đổi, phân tích và tìm giải pháp cho các yêu cầu của dự án
Tham gia vào quá trình phát triển phân tích và thiết kế hệ thống, phát triển sản phẩm cho khách hàng.
Tìm hiểu và cải thiện hiệu năng của hệ thống
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm
Phối hợp tổ chức triển khai công việc phát triển, nâng cấp, demo, triển khai, bảo trì theo kế hoạch, đào tạo nhân sự.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành liên quan;
Nền tảng công nghệ, kiến thức lập trình tốt, hiểu rõ về lập trình, kiến trúc, design pattern;
Có kinh nghiệm tham gia các dự án lớn, các hệ thống có kiến trúc phức tạp.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm kinh nghiệm Ruby
Hiểu biết về infra hoặc các ngôn ngữ khác như Node JS, Python, Java, React... là lợi thế.
Định hướng full stack cả FE, BE, code đa dạng các ngôn ngữ lập trình...

Tại Công ty Cổ phần Mirabo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng kinh doanh + thưởng dự án;
Thưởng lương tháng 13 + gói thưởng các ngày Lễ - Tết + thưởng thâm niên công tác;
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo Luật lao động Việt Nam và quy định của công ty;
Xét tăng lương từ 1 - 2 lần/năm (tháng 7) hoặc ngay khi có thành tích xuất sắc;
Có 12 ngày nghỉ phép/ năm và các dịp Lễ - Tết theo quy định;
Hỗ trợ chi phí đi onsite tại văn phòng của khách hàng (nếu có);
Tham gia các event Công ty: sinh nhật hàng tháng, Year End Party, ngày lễ 08/03, 20/10, ngày sinh nhật Công ty.
Thời gian làm việc từ thứ 2 - 6, nghỉ thứ 7 và CN (làm 08h/ ngày & check in linh hoạt từ 08h00 - 09h00).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mirabo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Mirabo

Công ty Cổ phần Mirabo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

