Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Mirabo
- Hà Nội: Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Xây dựng, tối ưu hệ thống để phục vụ số lượng người dùng lớn
Trao đổi, phân tích và tìm giải pháp cho các yêu cầu của dự án
Tham gia vào quá trình phát triển phân tích và thiết kế hệ thống, phát triển sản phẩm cho khách hàng.
Tìm hiểu và cải thiện hiệu năng của hệ thống
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm
Phối hợp tổ chức triển khai công việc phát triển, nâng cấp, demo, triển khai, bảo trì theo kế hoạch, đào tạo nhân sự.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nền tảng công nghệ, kiến thức lập trình tốt, hiểu rõ về lập trình, kiến trúc, design pattern;
Có kinh nghiệm tham gia các dự án lớn, các hệ thống có kiến trúc phức tạp.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm kinh nghiệm Ruby
Hiểu biết về infra hoặc các ngôn ngữ khác như Node JS, Python, Java, React... là lợi thế.
Định hướng full stack cả FE, BE, code đa dạng các ngôn ngữ lập trình...
Tại Công ty Cổ phần Mirabo Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng 13 + gói thưởng các ngày Lễ - Tết + thưởng thâm niên công tác;
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo Luật lao động Việt Nam và quy định của công ty;
Xét tăng lương từ 1 - 2 lần/năm (tháng 7) hoặc ngay khi có thành tích xuất sắc;
Có 12 ngày nghỉ phép/ năm và các dịp Lễ - Tết theo quy định;
Hỗ trợ chi phí đi onsite tại văn phòng của khách hàng (nếu có);
Tham gia các event Công ty: sinh nhật hàng tháng, Year End Party, ngày lễ 08/03, 20/10, ngày sinh nhật Công ty.
Thời gian làm việc từ thứ 2 - 6, nghỉ thứ 7 và CN (làm 08h/ ngày & check in linh hoạt từ 08h00 - 09h00).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mirabo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
