Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Tiếp nhận data được phân công

Đặt lịch hẹn coaching 1-1 với bác sỹ/ chuyên gia/ dược sỹ của học viện

Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khoẻ do công ty phân phối phù hợp với thể trạng, nhu cầu dinh dưỡng của khách hàng

Lên đơn trên hệ thống

Chăm sóc và upsale khách hàng

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng

Kinh nghiệm 01 năm ở vị trí tương đương

Yêu thích ngành dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ

Ưu tiên ứng viên có bằng cấp liên quan

Có laptop để làm việc

Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng & phụ cấp: 8.000.000 -10.000.000đ + lương mềm 100.000đ/ buổi hỗ trợ lớp zoom chuyên sâu + thưởng 10.000đ/ khách hàng menu + com 3% doanh thu + ăn trưa miễn phí (thu nhập cạnh tranh so với thị trường)

Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm

Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc

Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên

Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng

Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...

Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, nhân văn hóa làm việc tử tế

Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng

Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech và dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn và mang lại nhiều giá trị cho xã hội

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, Thứ 2 - Thứ 6 & 2 ngày Thứ 7 đầu tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime

