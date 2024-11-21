Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 6, số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận data được phân công
Đặt lịch hẹn coaching 1-1 với bác sỹ/ chuyên gia/ dược sỹ của học viện
Giới thiệu, tư vấn các sản phẩm thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khoẻ do công ty phân phối phù hợp với thể trạng, nhu cầu dinh dưỡng của khách hàng
Lên đơn trên hệ thống
Chăm sóc và upsale khách hàng
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 01 năm ở vị trí tương đương
Yêu thích ngành dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ
Ưu tiên ứng viên có bằng cấp liên quan
Có laptop để làm việc
Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng & phụ cấp: 8.000.000 -10.000.000đ + lương mềm 100.000đ/ buổi hỗ trợ lớp zoom chuyên sâu + thưởng 10.000đ/ khách hàng menu + com 3% doanh thu + ăn trưa miễn phí (thu nhập cạnh tranh so với thị trường)
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, nhân văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech và dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn và mang lại nhiều giá trị cho xã hội
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, Thứ 2 - Thứ 6 & 2 ngày Thứ 7 đầu tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime
