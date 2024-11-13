Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 250 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/05/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Mức lương
10 - 250 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 10 - 250 Triệu

1. Lập Kế Hoạch và Chiến Lược:
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và chiến lược bán hàng phù hợp với mục tiêu chiến lược doanh nghiệp
- Phân tích thị trường và đối thủ để xác định cơ hội và thách thức.
2. Quản Lý Nhóm Bán Hàng:
- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên trong team
- Xây dựng và duy trì một môi trường làm việc tích cực và động lực.
- Theo dõi và đánh giá hiệu suất cá nhân và nhóm.
3. Lập Kế Hoạch Bán Hàng:
- Xác định mục tiêu bán hàng và quản lý nguồn lực để đạt được mục tiêu đó.
- Phân phối mục tiêu cho các thành viên trong nhóm và theo dõi tiến độ.
4. Tư Vấn và Hỗ Trợ Bán Hàng:
- Hỗ trợ và tư vấn nhóm về các chiến lược bán hàng, kỹ thuật bán hàng và giải pháp cho các thách thức.
- Thúc đẩy tinh thần đội nhóm và khuyến khích sự hợp tác.
5. Quản Lý Mối Quan Hệ Khách Hàng:
- Xác định và duy trì mối quan hệ với khách hàng quan trọng.
- Đảm bảo rằng khách hàng đang hài lòng và giải quyết mọi vấn đề phát sinh.
6. Theo Dõi và Báo Cáo:
– Theo dõi doanh số bán hàng và đánh giá hiệu suất theo các chỉ số quan trọng.
– Báo cáo cho cấp quản lý cao hơn về tiến độ và vấn đề đối diện.
7. Nghiên Cứu và Phát Triển:
– Đề xuất và triển khai các cải tiến trong quy trình bán hàng và chiến lược tiếp thị.
– Tìm kiếm và áp dụng những xu hướng mới trong ngành.
8. Giao Tiếp và Đàm Phán:
– Giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan bao gồm cả khách hàng, đối tác và nhân viên.
– Đàm phán các hợp đồng và thoả thuận với khách hàng và đối tác.

Với Mức Lương 10 - 250 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Kinh nghiệm 01 năm trở lên, quản lý đội nhóm từ 10 người là một lợi thế
– Kĩ năng lãnh đạo, quản lý, telesales các mỹ phẩm sữa bột, mỹ phẩm là một lợi thế
– Kĩ năng lập kế hoạch
– Kĩ năng làm việc nhóm
– Có laptop

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: 15 - 30tr ( Lương cứng+ hoa hồng theo doanh số + Thưởng sao+ thưởng doanh số đọi nhóm ...)
– Được đóng BHXH/bảo hiểm nhân thọ & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
– 8h20 - 16h30, tháng nghỉ 04 ngày tùy chọn
– Được đào tạo bài bản từ cơ bản - chuyên sâu
– Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 84, đường 23, khu đô thị Thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

