Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 250 Triệu

Mức lương 10 - 250 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

1. Lập Kế Hoạch và Chiến Lược:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh và chiến lược bán hàng phù hợp với mục tiêu chiến lược doanh nghiệp

- Phân tích thị trường và đối thủ để xác định cơ hội và thách thức.

2. Quản Lý Nhóm Bán Hàng:

- Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên trong team

- Xây dựng và duy trì một môi trường làm việc tích cực và động lực.

- Theo dõi và đánh giá hiệu suất cá nhân và nhóm.

3. Lập Kế Hoạch Bán Hàng:

- Xác định mục tiêu bán hàng và quản lý nguồn lực để đạt được mục tiêu đó.

- Phân phối mục tiêu cho các thành viên trong nhóm và theo dõi tiến độ.

4. Tư Vấn và Hỗ Trợ Bán Hàng:

- Hỗ trợ và tư vấn nhóm về các chiến lược bán hàng, kỹ thuật bán hàng và giải pháp cho các thách thức.

- Thúc đẩy tinh thần đội nhóm và khuyến khích sự hợp tác.

5. Quản Lý Mối Quan Hệ Khách Hàng:

- Xác định và duy trì mối quan hệ với khách hàng quan trọng.

- Đảm bảo rằng khách hàng đang hài lòng và giải quyết mọi vấn đề phát sinh.

6. Theo Dõi và Báo Cáo:

– Theo dõi doanh số bán hàng và đánh giá hiệu suất theo các chỉ số quan trọng.

– Báo cáo cho cấp quản lý cao hơn về tiến độ và vấn đề đối diện.

7. Nghiên Cứu và Phát Triển:

– Đề xuất và triển khai các cải tiến trong quy trình bán hàng và chiến lược tiếp thị.

– Tìm kiếm và áp dụng những xu hướng mới trong ngành.

8. Giao Tiếp và Đàm Phán:

– Giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan bao gồm cả khách hàng, đối tác và nhân viên.

– Đàm phán các hợp đồng và thoả thuận với khách hàng và đối tác.

Với Mức Lương 10 - 250 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Kinh nghiệm 01 năm trở lên, quản lý đội nhóm từ 10 người là một lợi thế

– Kĩ năng lãnh đạo, quản lý, telesales các mỹ phẩm sữa bột, mỹ phẩm là một lợi thế

– Kĩ năng lập kế hoạch

– Kĩ năng làm việc nhóm

– Có laptop

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: 15 - 30tr ( Lương cứng+ hoa hồng theo doanh số + Thưởng sao+ thưởng doanh số đọi nhóm ...)

– Được đóng BHXH/bảo hiểm nhân thọ & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

– 8h20 - 16h30, tháng nghỉ 04 ngày tùy chọn

– Được đào tạo bài bản từ cơ bản - chuyên sâu

– Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY

