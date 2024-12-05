Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đức Trọng, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

+ Bán hàng thuốc thú y, thức ăn cho chim cảnh, gà đá, gia súc, gia cầm, thủy sản

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Năng động, trung thực, chấp nhận đi công tác xa theo sự phân công của Cty

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ Bản + BHXH + Phúc lợi khác hấp dẫn tùy vào vị trí công việc, chức vụ và năng lực từng ứng viên.
Được thưởng tháng 13, thưởng theo kết quả kinh Doanh, Thưởng Lễ, tết.
Được nghỉ: 12 ngày phép, 11 ngày lễ tết và các ngày theo chế độ: kết hôn, thai sản...
Quà ngày phụ nữ, ngày thiếu nhi, nghỉ mát, khám Sức khỏe định kỳ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 139/H16 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

