Tuyển Sales Marketing EMASI International Bilingual School - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại EMASI International Bilingual School - EMASI Schools
- Hồ Chí Minh: Saigon Paragon, 3 Nguyen Luong Bang, Phu My Hung, District 7, Ho Chi Minh
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Overview:
An Accounts Receivable ensures company receives payments, records these transactions accordingly, and secure revenue by verifying and posting receipts and resolving any discrepancies.
Responsibilities:
• Maintaining the billing system on all aspects of an accounts receivable accountant
• Process and record transactions
• Perform administrative and clerical tasks, such as data entry, preparing invoices,
sending bill reminders, filing paperwork, and contacting parent to discuss their
payment
• Generating invoices and account statements
• Performing account reconciliations
• Research and resolve account discrepancies
• Maintaining accounts receivable files and records
• Producing monthly financial and management reports
• Investigating and resolving any irregularities or enquiries
• Assisting in general financial management and analysis
• Ensure tax compliance
• And other reasonable tasks assigned by line manager
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại EMASI International Bilingual School - EMASI Schools Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại EMASI International Bilingual School - EMASI Schools
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI