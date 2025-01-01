Công việc Sales Marketing

Tuyển dụng sale marketing là cơ hội hấp dẫn cho bạn trẻ năng động. Hiện nay, nhu cầu tuyển nhân viên sale marketing được nhiều công ty đẩy mạnh với mức lương từ 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ tại các thành phố lớn. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về yêu cầu tuyển nhân viên sale marketing dưới bài viết này.

1. Nhu cầu tuyển dụng sale marketing hiện nay

Sale marketing đóng vai trò là cầu nối giữa sản phẩm với khách hàng, đảm nhiệm việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ và đưa chúng đến gần hơn với đối tượng khách hàng mục tiêu. Nhân viên sale marketing không chỉ thực hiện hoạt động bán hàng mà còn góp phần xây dựng chiến lược tiếp thị hiệu quả để tăng cường độ nhận diện thương hiệu và đẩy mạnh doanh thu.

Trong thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc thực hiện các chiến lược marketing là yếu tố quan trọng, cần được đẩy mạnh để doanh nghiệp duy trì doanh thu và phát triển thương hiệu. Chính vì điều này, nhu cầu tuyển dụng sale marketing là rất cần thiết trong cơ cấu công ty. Với vai trò ngày càng quan trọng, việc làm này đang trở thành việc làm hấp dẫn cho nhiều bạn trẻ hiện nay.

Ngành Sale Marketing không chỉ thu hút nhờ mức lương và thưởng cạnh tranh mà còn mang đến cơ hội nghề nghiệp phong phú, bao gồm nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, bất động sản, FMCG và công nghệ. Với lộ trình phát triển rõ ràng, bạn có thể xây dựng sự nghiệp từ vị trí thực tập sinh đến các cấp quản lý cao.

Nhiều công ty đang tích cực tuyển dụng sale marketing

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm nhân viên sale marketing

Các công ty đang ngày càng tích cực tuyển dụng sale marketing, vì vậy đây là cơ hội để các ứng viên ứng tuyển vị trí này. Mức thu nhập bình quân từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào vị trí ứng tuyển.

Việc làm nhân viên sale marketing Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh sale marketing 3.000.000 - 5.000.000 Nhân viên sale marketing 7.000.000 - 9.000.000 Chuyên viên sale marketing 8.000.000 - 12.000.000 Quản lý sale marketing 13.000.000 - 30.000.000

3. Những việc làm nhân viên sale marketing phổ biến hiện nay

Hiện nay, tuyển dụng sale marketing với thu nhập hấp dẫn từ 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ. Theo thông tin trên các trang tuyển dụng, có đến 500 tin tuyển cho nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực này. Vậy cụ thể công việc sale marketing cần phải làm gì? Tham khảo ngay trong nội dung dưới đây.

Nghiên cứu phát triển thị trường

Nghiên cứu phát triển thị trường là một trong những việc làm của nhân viên sale marketing. Đây là quá trình thu thập, phân tích và nắm bắt thông tin chi tiết về một thị trường cụ thể, bao gồm các yếu tố như khách hàng, đối thủ và thị trường mục tiêu. Từ đó, doanh nghiệp sẽ có cái nhìn tổng thể và xây dựng chiến lược phù hợp để thúc đẩy sự phát triển lâu dài tại thị trường đó.

Khó khăn lớn nhất trong nghiên cứu phát triển thị trường là sự thay đổi liên tục và khó lường của thị trường, tạo áp lực lớn trong việc đưa ra quyết định nhanh và chính xác. Nhân viên sale marketing cần nhanh chóng thu thập, phân tích dữ liệu để nắm bắt cơ hội kinh doanh, đồng thời dự báo và kiểm soát rủi ro hiệu quả. Việc này đòi hỏi sự linh hoạt trong điều chỉnh chiến lược và khả năng ứng biến cao trong môi trường biến động

Lên kế hoạch thực hiện chiến dịch marketing

Tuyển dụng sale marketing yêu cầu phải có khả năng xây dựng chiến dịch marketing chi tiết, rõ ràng, giúp tối ưu hiệu quả khi tiếp cận khách hàng và quảng bá sản phẩm. Công việc lên kế hoạch thực hiện chiến dịch marketing yêu cầu các bước phân tích kỹ lưỡng về thị trường tiềm năng và xu hướng tiêu dùng, từ đó đề xuất các phương án tiếp cận phù hợp.

Kỹ năng research giúp xác định nhóm khách hàng mục tiêu, trong khi khả năng phân tích và lập kế hoạch giúp dự báo các rủi ro và lợi ích tiềm năng, đồng thời đảm bảo sự phân bổ chi phí hợp lý trong từng giai đoạn của chiến dịch. Điều này đòi hỏi phải theo dõi, cập nhật liên tục để điều chỉnh chiến lược phù hợp với những thay đổi của thị trường.

Lên kế hoạch cho chiến dịch marketing thường gặp khó khăn trong việc phân tích nhu cầu thị trường và xác định đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Nhân viên sale marketing phải nắm bắt xu hướng tiêu dùng chính xác và phối hợp với các bộ phận để phân bổ ngân sách, nguồn lực hợp lý. Sự cạnh tranh và thay đổi liên tục của thị trường đòi hỏi kế hoạch phải linh hoạt, dễ điều chỉnh nhằm giảm thiểu rủi ro cho toàn bộ chiến dịch.

Tuyển dụng nhân viên sale marketing biết lên kế hoạch thực hiện chiến dịch marketing

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng là nhiệm vụ quan trọng của nhân viên sale marketing trong việc mở rộng mạng lưới khách hàng và thúc đẩy doanh thu cho doanh nghiệp. Đòi hỏi kỹ năng phân tích dữ liệu nhằm xác định nhóm khách hàng tiềm năng dựa trên các tiêu chí như độ tuổi, địa lý, sở thích, hoặc hành vi mua sắm. Kết hợp với kỹ năng nghiên cứu, cần thu thập thông tin chi tiết về khách hàng và cả đối thủ cạnh tranh để xây dựng hồ sơ khách hàng chính xác.

Sau khi xác định nhu cầu của từng nhóm khách hàng mục tiêu, nhân viên sale marketing có thể phát triển phương pháp tiếp cận hiệu quả, từ đó truyền tải thông điệp sản phẩm đúng cách và hấp dẫn. Việc này không chỉ giúp nâng cao khả năng chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực tế mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí tiếp thị. Ngoài ra, việc theo dõi các xu hướng và phản hồi nhanh chóng từ khách hàng còn đảm bảo chiến lược tiếp thị luôn linh hoạt và đúng hướng.

Khi thực hiện tìm kiếm khách hàng tiềm năng, một trong những khó khăn lớn nhất là xác định đúng đối tượng mục tiêu. Thực tế, việc phân tích và phân khúc khách hàng không phải lúc nào cũng đơn giản, vì thị trường thường có nhiều phân khúc khác nhau với nhu cầu và sở thích đa dạng. Thêm vào đó, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành khiến cho việc thu hút sự chú ý của khách hàng trở nên khó khăn hơn.

Tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng

Tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng là những nhiệm vụ then chốt mà nhân viên sale marketing phải thực hiện để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Kỹ năng giao tiếp tốt là điều bắt buộc đối với nhân viên sale marketing. Nhân viên cần biết cách truyền đạt thông tin về sản phẩm một cách rõ ràng và hấp dẫn. Quan trọng không kém, nhân viên phải lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp nhất.

Kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt cũng đóng vai trò quan trọng để nhanh chóng giải quyết các thắc mắc hoặc vấn đề phát sinh mà khách hàng gặp phải. Sự chuyên nghiệp trong tư vấn không chỉ tạo ra trải nghiệm tích cực cho khách hàng mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ lâu dài và đáng tin cậy. Khi khách hàng cảm thấy được chăm sóc và thấu hiểu, khả năng họ quay lại và giới thiệu sản phẩm đến người khác sẽ cao hơn, từ đó mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp.

Trong quá trình tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng, nhân viên thường phải đối mặt với việc xử lý khiếu nại từ khách hàng. Thêm vào đó, việc giữ chân khách hàng giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt là một thách thức lớn. Nhân viên cần cải thiện dịch vụ và tạo ra trải nghiệm tích cực để khách hàng cảm thấy gắn bó. Một sự không hài lòng có thể dẫn đến việc mất khách hàng tiềm năng, do đó việc duy trì mối quan hệ tốt là rất quan trọng.

Đẩy mạnh phát triển thương hiệu doanh nghiệp

Đẩy mạnh phát triển thương hiệu giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế trên thị trường và thu hút khách hàng mới. Đẩy mạnh phát triển thương hiệu doanh nghiệp yêu cầu nhân viên am hiểu các công cụ quảng bá, cùng với kỹ năng sáng tạo trong việc xây dựng hình ảnh và thông điệp truyền tải. Biết cách phát triển nội dung hấp dẫn và lựa chọn kênh truyền thông phù hợp để tăng tính nhận diện cho thương hiệu.

Hiểu biết về thị trường và khả năng phân tích xu hướng giúp lựa chọn phương pháp quảng bá hiệu quả. Tính nhất quán trong thông điệp và hình ảnh thương hiệu sẽ tạo dựng lòng tin với khách hàng. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể xây dựng một hình ảnh thương hiệu tích cực, góp phần nâng cao uy tín và giá trị của mình trong lòng người tiêu dùng.

Khó khăn trong việc đẩy mạnh phát triển thương hiệu là tạo ra nội dung thu hút và giữ chân sự quan tâm của khách hàng. Việc duy trì sự quan tâm của khách hàng cũng đòi hỏi sự liên tục trong việc cập nhật thông tin và xu hướng mới. Thêm vào đó, việc xây dựng một hình ảnh thương hiệu nhất quán và dễ nhận diện cũng cần nhiều thời gian và công sức.

Báo cáo công việc đầy đủ

Báo cáo công việc đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá kết quả của các hoạt động nhân viên sale marketing đã triển khai. Báo cáo không chỉ giúp xác định những thành công mà còn chỉ ra các vấn đề cần khắc phục. Nhân viên sale marketing cần có khả năng tổng hợp và phân tích dữ liệu để ghi lại chính xác tiến trình thực hiện và kết quả đạt được, cũng như những thách thức đã gặp phải và rút ra bài học kinh nghiệm.

Một báo cáo tốt cần rõ ràng, dễ hiểu và phản ánh trung thực tình hình thực tế của chiến dịch. Điều này sẽ giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết định sáng suốt và kịp thời. Ngoài ra, báo cáo cũng nên đề xuất các giải pháp cụ thể để cải thiện hiệu suất công việc cho các giai đoạn tiếp theo. Sự chính xác và minh bạch trong báo cáo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công việc của cả đội ngũ marketing.

Khó khăn khi thực hiện báo cáo công việc là không sắp xếp được thông tin một cách hợp lý, gây khó hiểu. Điều này có thể khiến cho các số liệu quan trọng bị bỏ qua hoặc không được nhấn mạnh đúng mức. Sự sai lệch trong dữ liệu cũng là một vấn đề thường gặp, có thể do nguồn thông tin không chính xác hoặc cách thức thu thập dữ liệu chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, sự chủ quan khi phân tích báo cáo cũng có thể gây ra những sai lầm trong việc đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp.

4. Hình thức tuyển nhân viên sale marketing được tìm kiếm nhiều

Hình thức tuyển dụng sale marketing có 3 hình thức phổ biến là Full-time, Part-time và Online. Dưới đây là thông tin cụ thể về tuyển dụng sale marketing của 3 hình thức này.

4.1. Tuyển dụng nhân viên sale marketing Full-time

Nhân viên sale marketing Full-time làm việc từ 8 tiếng/ngày, với các vị trí như nhân viên sale marketing, chuyên viên sale marketing, quản lý sale marketing, với mức lương 7.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Thực hiện tìm kiếm khách hàng mục tiêu, tư vấn, giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng, làm việc với các bộ phận liên quan để triển khai chiến dịch.

Sale marketing Full-time sẽ thực hiện tìm kiếm khách hàng, tư vấn, giới thiệu sản phẩm, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng

4.2. Tuyển nhân viên sale marketing Part-time

Tuyển dụng sale marketing Part-time chủ yếu dành cho những bạn thực tập sinh, làm việc theo ca, với mức lương 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng. Nhân viên Part-time sẽ đảm nhiệm là tư vấn, giới thiệu sản phẩm với khách hàng, thực hiện chăm sóc khách hàng mới lẫn khách hàng cũ. Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn của quản lý.

4.3. Tuyển nhân viên sale marketing Online

Tuyển dụng nhân viên sale marketing online thường làm việc toàn thời gian tại nhà, yêu cầu không vướng bận công việc khác, với mức lương 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Công việc này sẽ đảm nhiệm công việc tìm kiếm khách hàng cho công ty, chăm sóc, giải đáp thắc mắc của họ, nên có hiểu biết về mảng sản phẩm, dịch vụ của công ty.

5. Khu vực tuyển nhân viên sale marketing nhiều nhất

Tuyển dụng sale marketing nhiều nhất thường ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM bởi nơi đây là trung tâm kinh tế của 3 vùng Bắc - Trung - Nam.

5.1. Tuyển dụng nhân viên sale marketing TP HCM

TPHCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, tập trung nhiều các công ty, tập đoàn lớn với sức cạnh tranh cao. Vì vậy, các công ty đều muốn tìm kiếm khách hàng tiềm năng khiến nhu cầu tuyển dụng Sale Marketing là rất cao. Mức lương dao động từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng gồm quận 12, quận 1, quận 3, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh.

5.2. Tuyển dụng nhân viên sale marketing Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế đứng thứ 2 cả nước, vì vậy mức độ cạnh tranh của các công ty cũng không kém phần, hầu hết các công ty đều cần tuyển dụng Sale Marketing để tìm kiếm khách hàng. Mức lương dao động từ 6.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, tuyển dụng việc làm tại Hà Nội cho vị trí Sale Marketing tập trung nhiều gồm quận Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông.

Hầu hết các công ty đều cần tuyển dụng sale marketing để tư vấn, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho thương hiệu

5.3. Tuyển dụng nhân viên sale marketing tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những thành phố có tiềm năng phát triển kinh doanh mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và công nghệ. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng cho vị trí Sale Marketing khá cao, đáp ứng chiến lược mở rộng thị trường. Mức lương dao động từ 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, tuyển dụng nhiều ở quận Hải Châu.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm nhân viên sale marketing

Mỗi nhà tuyển dụng đều có những yêu cầu riêng khi tuyển dụng sale marketing, dưới đây là một số yêu cầu phổ biến đối với tuyển nhân viên sale marketing.

Kỹ năng giao tiếp tốt : Đây là kỹ năng thể hiện được sự chuyên nghiệp của bạn khi thuyết phục khách hàng mua sản phẩm. Giao tiếp tốt trong sale marketing giúp bạn truyền đạt được thông tin rõ ràng và chính xác cho khách hàng. Đồng thời, sự khéo léo trong giao tiếp có thể là chìa khóa để bạn nâng cao hiệu quả bán hàng.

: Đây là kỹ năng thể hiện được sự chuyên nghiệp của bạn khi thuyết phục khách hàng mua sản phẩm. Giao tiếp tốt trong sale marketing giúp bạn truyền đạt được thông tin rõ ràng và chính xác cho khách hàng. Đồng thời, sự khéo léo trong giao tiếp có thể là chìa khóa để bạn nâng cao hiệu quả bán hàng. Khả năng chịu áp lực công việc : Công việc sale marketing chịu những áp lực như: doanh số bán hàng, khiếu nại, phản hồi từ khách hàng, đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Vì vậy khả năng chịu áp lực của nhân viên sale marketing cần có để giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.

: Công việc sale marketing chịu những áp lực như: doanh số bán hàng, khiếu nại, phản hồi từ khách hàng, đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Vì vậy khả năng chịu áp lực của nhân viên sale marketing cần có để giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Kiến thức về sản phẩm, thị trường : Sale Marketing cần có kiến thức về sản phẩm và xu hướng thị trường để tư vấn và giới thiệu cho khách hàng chính xác, đáp ứng được nhu cầu của họ.

: Sale Marketing cần có kiến thức về sản phẩm và xu hướng thị trường để tư vấn và giới thiệu cho khách hàng chính xác, đáp ứng được nhu cầu của họ. Tinh thần cầu tiến, không ngừng đổi mới : Với xu hướng thị trường ngày càng thay đổi, nhân viên sale marketing cần không ngừng đổi mới để nắm bắt được thị hiếu của khách hàng. Tinh thần cầu tiến không ngừng học hỏi và phát triển kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp hơn là điều không thể thiếu,

: Với xu hướng thị trường ngày càng thay đổi, nhân viên sale marketing cần không ngừng đổi mới để nắm bắt được thị hiếu của khách hàng. Tinh thần cầu tiến không ngừng học hỏi và phát triển kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp hơn là điều không thể thiếu, Thái độ phục vụ chuyên nghiệp và tận tâm : Sale marketing thường sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng, vì vậy thái độ phục vụ của sale marketing là yếu tố để khách hàng đánh giá thương hiệu.

: Sale marketing thường sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng, vì vậy thái độ phục vụ của sale marketing là yếu tố để khách hàng đánh giá thương hiệu. Kỹ năng đàm phán, xây dựng mối quan hệ : Sale marketing nên có kỹ năng đàm phán để thương lượng về giá cả, điều khoản hợp đồng và các điều kiện giao dịch, đảm bảo lợi ích cho cả công ty và khách hàng. Việc xây dựng mối quan hệ là điều cần thiết để duy trì lượng khách hàng tiềm năng cho thương hiệu.

: Sale marketing nên có kỹ năng đàm phán để thương lượng về giá cả, điều khoản hợp đồng và các điều kiện giao dịch, đảm bảo lợi ích cho cả công ty và khách hàng. Việc xây dựng mối quan hệ là điều cần thiết để duy trì lượng khách hàng tiềm năng cho thương hiệu. Kỹ năng xử lý vấn đề : Sale marketing sẽ đảm nhiệm Việc nhận những khiếu nại và phản hồi từ khách hàng, vì vậy khi xảy ra vấn đề khiến khách hàng không hài lòng, nhân viên sale marketing cần phải biết cách giải quyết khéo léo, linh hoạt để duy trì mối quan hệ với họ và cho họ thấy rằng họ được chăm sóc và lắng nghe.

: Sale marketing sẽ đảm nhiệm Việc nhận những khiếu nại và phản hồi từ khách hàng, vì vậy khi xảy ra vấn đề khiến khách hàng không hài lòng, nhân viên sale marketing cần phải biết cách giải quyết khéo léo, linh hoạt để duy trì mối quan hệ với họ và cho họ thấy rằng họ được chăm sóc và lắng nghe. Kinh nghiệm : Có những kinh nghiệm trong lĩnh vực này giúp bạn hiểu rõ quy trình bán hàng và tâm lý khách hàng, từ đó phát triển các chiến lược tiếp cận hiệu quả. Nắm bắt và sử dụng ngôn ngữ truyền thông một cách chuyên nghiệp, tạo ra các thông điệp hấp dẫn.

: Có những kinh nghiệm trong lĩnh vực này giúp bạn hiểu rõ quy trình bán hàng và tâm lý khách hàng, từ đó phát triển các chiến lược tiếp cận hiệu quả. Nắm bắt và sử dụng ngôn ngữ truyền thông một cách chuyên nghiệp, tạo ra các thông điệp hấp dẫn. Ngoại ngữ: Sự đòi hỏi về ngôn ngữ trong sale marketing là điều cần thiết hiện nay. Đối với một số công ty nước ngoài, bạn cần phải biết ngoại ngữ như Tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung...để giao tiếp với các sếp cũng như khách hàng ngoại quốc chuyên nghiệp hơn.

Tuyển dụng sale marketing hiện nay đang là nhu cầu lớn trong các doanh nghiệp, khi thị trường kinh doanh ngày càng phát triển, các công ty cạnh tranh ngày càng gắt gao. Bộ phận marketing của công ty cần tuyển dụng nhân viên sale marketing để tăng tìm kiếm và giữ chân khách hàng cho thương hiệu. Đồng thời giới thiệu sản phẩm/dịch vụ đến gần hơn với khách hàng. Nếu bạn phù hợp với công việc này, hãy nhanh chóng ứng tuyển để có một công việc ổn định và lâu dài nhé!