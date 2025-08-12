Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD

Mức lương 700 - 1 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Liễu Giai Hà Nội

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 700 - 1 USD

Xây dựng và hiệu chỉnh theo tần suất các tiêu chuẩn dịch vụ, tiêu chuẩn vận hành và bảo hành cho hệ thống Đại lý

Thực hiện việc giám sát, đánh giá việc thực hiện tiêu chuẩn dịch vụ, tiêu chuẩn vận hành và bảo hành của các Đại lý

Xây dựng chỉ tiêu cho hoạt động kinh doanh dịch vụ của đại lý (lượt xe dịch vụ, phụ tùng, phụ kiện, bảo trì, bảo dưỡng….)

Xây dựng & triển khai các chương trình thúc đẩy hoạt động dịch vụ cho hệ thống các Đại lý

Giám sát việc thực hiện hoạt động bảo trì, bảo dưỡng…. của hệ thống xưởng các Đại lý

Xây dựng và triển khai các kế hoạch marketing dịch vụ (tặng quà, khuyến mại…)

Thực hiện việc khảo sát và phân tích các gói sản phẩm dịch vụ của đối thủ

Theo dõi, đánh giá sự hài lòng và quay trở lại sử dụng dịch vụ của khách hàng

Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành về kỹ thuật ô tô, có 3 năm kinh nghiệm làm việc trở lên

Sử dụng được Tiếng Anh trong công việc (thường xuyên tương tác với Skoda Auto)

Am hiểu về kỹ thuật ô tô

Có kiến thức về Quản lý dịch vụ Đại lý ô tô

Tại Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin