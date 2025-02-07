Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: - 114A Lương Thế Vinh,Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Soạn thảo văn bản, hợp đồng, báo giá thuốc

Được hướng dẫn để làm hồ sơ tham dự đấu thầu thuốc của công ty

Quản lý xuất nhập tồn kho thuốc

Sắp xếp lưu trữ hồ sơ, giấy tờ

Được hướng dẫn để làm các công việc văn phòng khác liên quan

Thành thạo word, excel, internet

Có bằng cao đẳng trở lên

Năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát, có nhiều sáng kiến trong công việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên mới ra trường

Hỗ trợ nhiều công việc khác nhau theo sự chỉ đạo của giám đốc

Tại CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi nhiều kinh nghiệm

Được hỗ trợ trong công việc

Được đóng BHXH đầy đủ

Được thưởng các ngày lễ tết theo quy định của bộ Luật lao động

Được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí do công ty tổ chức

