Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA

Sản xuất dược phẩm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk:

- 114A Lương Thế Vinh,Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Soạn thảo văn bản, hợp đồng, báo giá thuốc
Được hướng dẫn để làm hồ sơ tham dự đấu thầu thuốc của công ty
Quản lý xuất nhập tồn kho thuốc
Sắp xếp lưu trữ hồ sơ, giấy tờ
Được hướng dẫn để làm các công việc văn phòng khác liên quan

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo word, excel, internet
Có bằng cao đẳng trở lên
Năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát, có nhiều sáng kiến trong công việc
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên mới ra trường
Hỗ trợ nhiều công việc khác nhau theo sự chỉ đạo của giám đốc

Tại CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi nhiều kinh nghiệm
Được hỗ trợ trong công việc
Được đóng BHXH đầy đủ
Được thưởng các ngày lễ tết theo quy định của bộ Luật lao động
Được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA

CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 16 đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-san-xuat-duoc-pham-thu-nhap-6-8-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-dak-lak-job285353
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CAREACE
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CAREACE
Hạn nộp: 12/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Extra King Dược
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty TNHH Extra King Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Extra King Dược
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/04/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trust Me
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trust Me
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Tuyển Sản xuất dược phẩm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Hạn nộp: 11/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2
Tuyển Sản xuất dược phẩm NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2 làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 17 Triệu
NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2
Hạn nộp: 11/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty Cổ Phần Dược Danapha làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
Hạn nộp: 08/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 245 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 234 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CAREACE
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH CAREACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CAREACE
Hạn nộp: 12/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Extra King Dược
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty TNHH Extra King Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Extra King Dược
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH BÌNH THÁI NGUYÊN
Hạn nộp: 14/04/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trust Me
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty TNHH Trust Me làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trust Me
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Tuyển Sản xuất dược phẩm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ECHO MEDI
Hạn nộp: 11/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2
Tuyển Sản xuất dược phẩm NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2 làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 17 Triệu
NHÀ THUỐC MINH PHÁT 2
Hạn nộp: 11/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 9 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Dược Khang
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
Tuyển Sản xuất dược phẩm Công Ty Cổ Phần Dược Danapha làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Danapha
Hạn nộp: 08/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY
Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRIỀU AN PHARMACY
Hạn nộp: 07/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm