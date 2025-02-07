Tuyển Sản xuất dược phẩm CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất dược phẩm Tại CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk:
- 114A Lương Thế Vinh,Đắk Lắk
Mô Tả Công Việc Sản xuất dược phẩm Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Soạn thảo văn bản, hợp đồng, báo giá thuốc
Được hướng dẫn để làm hồ sơ tham dự đấu thầu thuốc của công ty
Quản lý xuất nhập tồn kho thuốc
Sắp xếp lưu trữ hồ sơ, giấy tờ
Được hướng dẫn để làm các công việc văn phòng khác liên quan
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo word, excel, internet
Có bằng cao đẳng trở lên
Năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát, có nhiều sáng kiến trong công việc
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên sinh viên mới ra trường
Hỗ trợ nhiều công việc khác nhau theo sự chỉ đạo của giám đốc
Tại CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Được học hỏi nhiều kinh nghiệm
Được hỗ trợ trong công việc
Được đóng BHXH đầy đủ
Được thưởng các ngày lễ tết theo quy định của bộ Luật lao động
Được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí do công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
