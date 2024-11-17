Tuyển Product Management Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 65 Triệu

Mức lương 0 - 65 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Duy Tân, Cầu Giấy

Tham gia dự án outsource cho khách hàng thị trường Nhật Bản

Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam.

Làm tài liệu của dự án (Dự án domain làm về Insurance)

Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: Giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm... và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam.

Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý nhóm,....

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm BA làm thị trường Nhật

Giao tiếp tiếng Nhật tốt (JP N2), có thêm tiếng Anh giao tiếp là điểm cộng

Đào tạo và hướng dẫn member tốt đối với level Senior

Có khả năng tư vấn giải pháp cho khách hàng.

Kiên trì, tỉ mỉ, trách nhiệm.

Có kiến thức về dữ liệu và truy vấn dữ liệu, thiết kế API

Có kiến thức và kỹ năng kiểm thử, nghiệm thu sản phẩm phần mềm

Có khả năng tự thiết kế (draft) và dựng nhanh sản phẩm mà không cần chờ có thiết kế.

Chủ động giải quyết vấn đề, tiếp cận domain, business của dự án

Điểm cộng: đánh giá được tính logic và thẩm mỹ của UI/UX Design, có kinh nghiệm cải thiện UX người dùng

Có kinh nghiệm về các tool design thinking như mindmap,...

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.

Môi trường khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.

Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc. Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí từ học và thi.

Dự án khủng với domain hot-trend, liên tục cập nhật những công nghệ xu hướng

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Review lương hàng năm

Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ tết theo quy chế của công ty

Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding hàng tháng

Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu

Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...

Cung cấp máy móc, thiết bị làm việc

Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...

Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút,...

