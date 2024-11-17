Tuyển Product Management Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 65 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Product Management

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Mức lương
0 - 65 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương 0 - 65 Triệu

Tham gia dự án outsource cho khách hàng thị trường Nhật Bản
Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam.
Làm tài liệu của dự án (Dự án domain làm về Insurance)
Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: Giao tiếp, thương lượng, nhận, phân tích các yêu cầu của dự án phần mềm... và truyền đạt cho đội dự án ở Việt Nam.
Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý nhóm,....

Với Mức Lương 0 - 65 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm BA làm thị trường Nhật
Giao tiếp tiếng Nhật tốt (JP N2), có thêm tiếng Anh giao tiếp là điểm cộng
Đào tạo và hướng dẫn member tốt đối với level Senior
Có khả năng tư vấn giải pháp cho khách hàng.
Kiên trì, tỉ mỉ, trách nhiệm.
Có kiến thức về dữ liệu và truy vấn dữ liệu, thiết kế API
Có kiến thức và kỹ năng kiểm thử, nghiệm thu sản phẩm phần mềm
Có khả năng tự thiết kế (draft) và dựng nhanh sản phẩm mà không cần chờ có thiết kế.
Chủ động giải quyết vấn đề, tiếp cận domain, business của dự án
Điểm cộng: đánh giá được tính logic và thẩm mỹ của UI/UX Design, có kinh nghiệm cải thiện UX người dùng
Có kinh nghiệm về các tool design thinking như mindmap,...

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước.
Môi trường khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.
Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ phụ cấp chứng chỉ chuyên môn phục vụ công việc. Một số chứng chỉ cấp cao sẽ được chi trả toàn bộ chi phí từ học và thi.
Dự án khủng với domain hot-trend, liên tục cập nhật những công nghệ xu hướng
CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Review lương hàng năm
Chính sách thưởng tháng lương 13. Thưởng lễ tết theo quy chế của công ty
Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding hàng tháng
Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu
Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...
Cung cấp máy móc, thiết bị làm việc
Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,...
Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà IDMC, Tôn Thất Thuyết

