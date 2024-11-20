Tuyển System Engineer CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,000 USD

Mức lương 1,200 - 2,000 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D12 Giảng Võ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 1,200 - 2,000 USD

Phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng React Native

Đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng của các ứng dụng web

Hợp tác chặt chẽ với đội ngũ thiết kế và back-end để triển khai các tính năng mới

Thiết kế và phát triển framework, module liên quan

Tìm hiểu, học hỏi công nghệ mới

Với Mức Lương 1,200 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoặc tham gia các dự án frontend, đặc biệt là React Native

Ưu tiên có kinh nghiệm Blockchain

Kiến thức vững chắc về các nguyên tắc cơ bản của React như Virtual DOM, component lifecycle và component state

Phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động từ prototype

Kiến thức unit testing, typescript, prop types, and code debugging

Ưu tiên có kinh nghiệm với Firebase Auth, Push Notification, Code push

Thành thạo với JavaScript

Kiến thức vững chắc về HTML và CSS

Kiến thức chuyên sâu về React và các nguyên tắc cơ bản của nó

Kiến thức về thiết kế UI / UX và wireframes

Kiến thức về thiết kế interface design and responsive designs

Trải nghiệm thực tế với các công cụ React như Webpack, React.js, Flux và Redux

Có kinh nghiệm làm việc với ResfulAPI / GraphQL

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý phiên bản như Git

Tại CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + thưởng KPI + thưởng dự án+ BH sức khoẻ...

Tháng lương thứ 13.

Review lương 2 lần 1 năm

Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng quý, thưởng thâm niên, thưởng lợi nhuận.

Cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới

Hoạt động Teambuilding 3 tháng/lần;

Được tranh bị cơ sở vật chất hiện đại nhất ( Macbook, PC,...) phục vụ công việc;

Môi trường hiện đại, trẻ trung, năng động, phát huy tối đa khả năng của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin