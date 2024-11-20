Tuyển System Engineer CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,000 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM
Mức lương
1,200 - 2,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: D12 Giảng Võ, Ba Đình
Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 1,200 - 2,000 USD
Phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng React Native
Đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng của các ứng dụng web
Hợp tác chặt chẽ với đội ngũ thiết kế và back-end để triển khai các tính năng mới
Thiết kế và phát triển framework, module liên quan
Tìm hiểu, học hỏi công nghệ mới
Với Mức Lương 1,200 - 2,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm hoặc tham gia các dự án frontend, đặc biệt là React Native
Tại CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + thưởng KPI + thưởng dự án+ BH sức khoẻ...
Tháng lương thứ 13.
Review lương 2 lần 1 năm
Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng quý, thưởng thâm niên, thưởng lợi nhuận.
Cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới
Hoạt động Teambuilding 3 tháng/lần;
Được tranh bị cơ sở vật chất hiện đại nhất ( Macbook, PC,...) phục vụ công việc;
Môi trường hiện đại, trẻ trung, năng động, phát huy tối đa khả năng của bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
