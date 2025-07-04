Tuyển System Engineer Viettel IDC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại Viettel IDC Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà nhà Viettel, Cách mạng tháng 8, Phường 12 0, Quận 10, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đạ học các ngành Công nghệ thông tin / Điện tử viễn thông hoặc chuyên ngành khác liên quan
Tại Viettel IDC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
1. Hưởng mức thu nhập thuộc top các công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam.
2. Các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định pháp luật như: BHYT, BHXH, BHTN...
3. Hưởng các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác: Du lịch, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ cho nhân sự xuất sắc, thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh...
4. Đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng để trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.
5. Cơ hội phát triển nghề nghiệp theo 2 chóp: quản lý hoặc chuyên gia.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel IDC Pro Company
