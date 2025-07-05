Tuyển System Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ NexGen VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ NexGen VN
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ NexGen VN

System Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ NexGen VN

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15, ngõ 71 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Triển khai và quản lý các giải pháp bảo mật cho hệ thống CNTT.
Phân tích và ứng phó với các sự cố liên quan tới mạng và bảo mật trên hạ tầng của khách hàng khối Doanh nghiệp Tài chính.
Tham gia đánh giá rủi ro và đề xuất các biện pháp cải thiện an ninh an toàn thông tin trong các hệ thống CNTT.
Hỗ trợ xây dựng và duy trì các chính sách bảo mật cho các hệ thống CNTT.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Mạng và Bảo mật, ATTT, ANTT hoặc các vị trí liên quan.
Có kinh nghiệm chuyên sâu triển khai các giải pháp, thiết bị bảo mật của các hãng: Firewall (CheckPoint, PaloAlto, Cisco FirePower), F5 (WAF, Load balancer, SIEM (Splunk), Trellix (Endpoint Protection), Imperva (WAF) …
Hiểu biết về các phương thức tấn công phổ biến (OWASP Top 10, MITRE ATT&CK Framework).
Hiểu biết về các tiêu chuẩn và quy định bảo mật: ISO 27001, GDPR, PCI-DSS.
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ phân tích và giám sát bảo mật.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ như: CCNP, JNCIP, CCSA, PNSP, CEH, CompTIA Security+, SSCP, hoặc tương đương.
Có khả năng làm việc độc lập cũng như kỹ năng teamwork trong các dự án
Làm việc tại Hà Nội và công tác tại chi nhánh Hồ Chí Minh hoặc các đơn vị đối tác trong dự án khi có yêu cầu.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ NexGen VN Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ T7-CN
Hỗ trợ chi phí thi các chứng chỉ trong quá trình làm việc
Phụ cấp ăn trưa/ngày làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Làm việc với các chuyên gia công nghệ từ các hãng công nghệ uy tín có mặt tại Việt Nam: Juniper Networks, Check Point, Palo Alto, Trellix, HPE, Rapid7, F5, NetScout, ForeScout, Proofpoint, Symantec, ...
Đào tạo cập nhật kiến thức, giải pháp về mạng và ATTT.
Xem xét đánh giá năng lực và mức đãi ngộ hàng năm.
Các chế độ phúc lợi khác tuân theo Luật lao động và quy định của công ty.
Mức lương: 13 tháng lương/năm, thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn theo kinh nghiệm và năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ NexGen VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ NexGen VN

Công ty Cổ phần Công nghệ NexGen VN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Toà nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

