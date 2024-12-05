Tuyển System Administrator Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 25 Triệu

Mức lương 11 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc System Administrator Với Mức Lương 11 - 25 Triệu

Vận hành các hệ thống Storage như SAN, Network Storage như CEPH, Dell EMC.

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm lưu trữ cho hệ thống Cloud, K8S

Nghiên cứu cải thiện hiệu năng hệ thống. Monitor, giám sát, cảnh báo, xử lý sự cố

Tư vấn giải pháp sử dụng các dịch vụ do nhóm vận hành và các công việc khác theo phân công của trưởng nhóm.

Chịu trách nhiệm về mọi vấn đề kỹ thuật hệ thống quản lý

Với Mức Lương 11 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vận hành và quản trị các hệ thống Linux từ 1 năm trở lên, nắm vững các kiến thức về Linux.

Có kinh nghiệm vận hành các hệ thống Storage sử dụng CEPH, SAN, Network Storage.

Có khả năng làm việc độc lập cũng như teamwork.

Ưu tiên:

Hiểu biết về hệ thống ảo hoá KVM.

Có kinh nghiệm làm việc một trong các Cloud Provider: AWS, Azure, GCP, Openstack, Aliyun v.v.

Sử dụng các công cụ quản lý và tự động hóa như: Ansible hoặc Puppet

Sử dụng được một trong các ngôn ngữ: Python, Bash

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG VÀ THƯỞNG:

Dải lương dự kiến: 11,000,000 – 25,000,000 VND

Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công...

Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm

Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.

ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG:

Xem xét điều chỉnh lương khi cần thiết trong quá trình làm việc hoặc khi có thành tích vượt trội (không giới hạn số lần tăng lương trong năm). Các tiêu chí xét điều chỉnh lương:

Thời gian làm việc thực tế

Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI

Năng lực/đóng góp của bản thân

CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Môi trường và điều kiện làm việc:

Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.

Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.

Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Được tham gia các khoá đào tạo trực tiếp bởi các Chuyên gia, đội ngũ Tech giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực

Có cơ hội được làm việc với các hệ thống lớn, tải cao, các dự án lớn, đang được ưu tiên phát triển tại VCCorp

Đồng nghiệp tài năng, trẻ, năng động, tử tế, background đa dạng tới từ các trường đại học hàng đầu của Việt Nam & thế giới.

BizFly Cloud luôn luôn đi đầu tiên phong trong lĩnh vực Cloud Computing và các bạn sẽ được trải nghiệm các công nghệ Cloud tân tiến nhất trên thế giới.

Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.

Các sự kiện hoạt động văn hóa nhân dịp lễ, tết:

Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công ty VCCorp

Hoạt động kỷ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV

Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi...

Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm

Giải bóng đá thường niên

Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên

Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ

Các hoạt động liên hoan teambuilding theo nhóm, khối, bộ phận...

Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care

Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp

Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.

Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi:

Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty).

Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động).

Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin