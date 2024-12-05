Tuyển System Administrator Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 25 Triệu

Tuyển System Administrator Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công Ty Cổ Phần VCCorp

System Administrator

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Administrator Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Mức lương
11 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc System Administrator Với Mức Lương 11 - 25 Triệu

Vận hành các hệ thống Storage như SAN, Network Storage như CEPH, Dell EMC.
Nghiên cứu phát triển các sản phẩm lưu trữ cho hệ thống Cloud, K8S
Nghiên cứu cải thiện hiệu năng hệ thống. Monitor, giám sát, cảnh báo, xử lý sự cố
Tư vấn giải pháp sử dụng các dịch vụ do nhóm vận hành và các công việc khác theo phân công của trưởng nhóm.
Chịu trách nhiệm về mọi vấn đề kỹ thuật hệ thống quản lý

Với Mức Lương 11 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vận hành và quản trị các hệ thống Linux từ 1 năm trở lên, nắm vững các kiến thức về Linux.
Có kinh nghiệm vận hành các hệ thống Storage sử dụng CEPH, SAN, Network Storage.
Có khả năng làm việc độc lập cũng như teamwork.
Ưu tiên:
Hiểu biết về hệ thống ảo hoá KVM.
Có kinh nghiệm làm việc một trong các Cloud Provider: AWS, Azure, GCP, Openstack, Aliyun v.v.
Sử dụng các công cụ quản lý và tự động hóa như: Ansible hoặc Puppet
Sử dụng được một trong các ngôn ngữ: Python, Bash

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG VÀ THƯỞNG:
Dải lương dự kiến: 11,000,000 – 25,000,000 VND
Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công...
Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm
Thưởng Tự Khoe cấp Bộ Phận: Khuyến khích CBNV, các bộ phận thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu công việc, kích thích đổi mới, sáng tạo trong công việc; ghi nhận, động viên kịp thời các việc hay, sáng kiến hiệu quả của các các nhân, tập thể. Mức thưởng tự khoe, tự đề xuất theo quy chế và ngân sách của công ty cấp cho từng bộ phận.
ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG:
Xem xét điều chỉnh lương khi cần thiết trong quá trình làm việc hoặc khi có thành tích vượt trội (không giới hạn số lần tăng lương trong năm). Các tiêu chí xét điều chỉnh lương:
Thời gian làm việc thực tế
Kết quả đánh giá hiệu quả công việc của cá nhân và bộ phận theo KPI
Năng lực/đóng góp của bản thân
CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Môi trường và điều kiện làm việc:
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.
Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Được tham gia các khoá đào tạo trực tiếp bởi các Chuyên gia, đội ngũ Tech giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực
Có cơ hội được làm việc với các hệ thống lớn, tải cao, các dự án lớn, đang được ưu tiên phát triển tại VCCorp
Đồng nghiệp tài năng, trẻ, năng động, tử tế, background đa dạng tới từ các trường đại học hàng đầu của Việt Nam & thế giới.
BizFly Cloud luôn luôn đi đầu tiên phong trong lĩnh vực Cloud Computing và các bạn sẽ được trải nghiệm các công nghệ Cloud tân tiến nhất trên thế giới.
Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
Các sự kiện hoạt động văn hóa nhân dịp lễ, tết:
Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập công ty VCCorp
Hoạt động kỷ niệm và tặng quà sinh nhật CBCNV
Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, tết: ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, ngày Lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Tết Trung Thu, Tết Thiếu Nhi...
Hội diễn và tiệc tổng kết Sum Up cuối năm
Giải bóng đá thường niên
Cuộc thi hoa hậu Miss VC thường niên
Radio Mõ Làng, chương trình phát thanh truyền thông nội bộ
Các hoạt động liên hoan teambuilding theo nhóm, khối, bộ phận...
Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện VC Health Care
Thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện cao cấp
Được tham gia các hoạt động trải nghiệm tư vấn chăm sóc sức khỏe từ các chuyên gia y tế, do công ty tổ chức theo hình thức các kênh trực tuyến và trực tiếp tại văn phòng.
Chế độ nghỉ dưỡng và phúc lợi:
Chế độ nghỉ mát (theo quy chế của công ty).
Chế độ nghỉ phép (12 ngày nghỉ phép/năm theo quy định của Luật Lao Động).
Chế độ Hiếu, Hỉ, Sinh Con.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Center Building, khu phức hợp Hapulico, số 85 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-system-administrator-thu-nhap-11-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job266113
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển System Administrator Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển System Administrator Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM
Tuyển System Administrator CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc
Tuyển System Administrator Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Foster Electric (Bac Ninh) Co. Ltd
Tuyển System Administrator Foster Electric (Bac Ninh) Co. Ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 139 - 159 USD
Foster Electric (Bac Ninh) Co. Ltd
Hạn nộp: 30/08/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 139 - 159 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group (Singapore International School)
Tuyển System Administrator Kinderworld International Group (Singapore International School) làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Kinderworld International Group (Singapore International School)
Hạn nộp: 09/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Tuyển System Administrator CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển System Administrator Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM
Tuyển System Administrator CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn FPT Pro Company
Tuyển System Administrator Tập đoàn FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn FPT Pro Company
Hạn nộp: 29/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 9 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển System Administrator Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển System Administrator Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM
Tuyển System Administrator CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc
Tuyển System Administrator Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Foster Electric (Bac Ninh) Co. Ltd
Tuyển System Administrator Foster Electric (Bac Ninh) Co. Ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 139 - 159 USD
Foster Electric (Bac Ninh) Co. Ltd
Hạn nộp: 30/08/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn 139 - 159 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group (Singapore International School)
Tuyển System Administrator Kinderworld International Group (Singapore International School) làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Kinderworld International Group (Singapore International School)
Hạn nộp: 09/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Tuyển System Administrator CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển System Administrator Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM
Tuyển System Administrator CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn FPT Pro Company
Tuyển System Administrator Tập đoàn FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn FPT Pro Company
Hạn nộp: 29/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển System Administrator CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển System Administrator Foster Electric (Bac Ninh) Co. Ltd làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 139 - 159 USD Foster Electric (Bac Ninh) Co. Ltd
139 - 159 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển System Administrator Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MyAusVisa Định Cư - Du Học Úc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm