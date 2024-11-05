Tuyển System Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập 45 - 55 Triệu

Mức lương 45 - 55 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P501, tầng 5, tòa IPH, số 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy

Tìm hiểu và xác định nhu cầu về mảng system của khách hàng;

Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn: về kiến trúc, giải pháp, sản phẩm, công nghệ, dịch vụ trong lĩnh vực system cho khách hàng;

Thực hiện và review hồ sơ kĩ thuật dự thầu;

Xây dựng và đóng gói giải pháp, sản phẩm system;

Làm Speaker cho các hội thảo quan trọng;

Xây dựng và nâng cao năng lực giải pháp, công nghệ trong lĩnh vực system

Trình độ:

Tốt nghiệp ĐH ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành tương đương Kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm:

Ít nhất 04 năm kinh nghiệm tư vấn kiến trúc, sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ trong lĩnh vực system hoặc ở vị trí tương đương;

Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực System; ưu tiên các ứng viên đã có các chứng chỉ cao cấp trong lĩnh vực System;

Ưu tiên ứng viên có nhiều kiến thức và kinh nghiệm đối với mảng system software như: VMWare (VCF, Tanzu), Redhat (OCP, REL), IBM (Websphere, MQ)...

Tiếng Anh tốt để có thể làm việc trực tiếp với đối tác, chuyên gia hãng

Kỹ năng:

Kỹ năng Phân tích yêu cầu của khách hàng;

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian;

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và thương lượng

Kỹ năng học tập không ngừng

1. Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

2. Địa điểm: P501, tầng 5, tòa IPH, số 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Quyền lợi - Bảo Hiểm: cơ bản 6-7M, Manager, GĐ có chế độ riêng & BHSK đi kèm Nhân viên từ Middle xuống: sau 1 năm mới có BHSK

• Thu nhập tháng: Lương tháng + Thưởng KPI (20% lương tháng) + Lương tháng 13

• Các hoạt động khen thưởng định kỳ (tháng/quý/chương trình/ thành tích đặc biệt) như: “Man of the month”, “Ngôi sao sáng tạo”, Nhân viên/ team/ bộ phận/ phòng ban xuất sắc; Thưởng khi hoàn thành các khóa đào tạo/chứng chỉ chuyên môn... theo quy chế của công ty

• Bảo hiểm sức khỏe toàn diện hàng năm

• Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật...

• Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Teambuilding hàng năm

4. Quy trình phỏng vấn:

Quy trình PV: 2 vòng - R1: Chuyên môn (Lead, tech) - R2: HR

5. Hạn tuyển dụng + Signing bonus: Đầu tháng 1,2 onboard, nếu tháng 12 + cân nhắc signing bonus

