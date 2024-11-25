Tuyển Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bifrost làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà HCO - 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Trực tiếp làm việc với Ban Giám đốc trong việc quản lý mảng tài chính của Công ty bao gồm ngân sách, dòng tiền, chuyển nhượng tài chính các hoạt động tài chính khác.

Tổng hợp, tìm kiếm các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác dự báo tài chính, dòng tiền của Công ty.

Phân tích tài chính và đầu tư: đánh giá các cơ hội đầu tư, giá trị và tiềm năng đầu tư, dự báo hiệu suất đầu tư và đánh giá rủi ro.

Nghiên cứu và đánh giá cơ hội đầu tư, đánh giá các rủi ro và cơ hội đầu tư, xác định cơ hội đầu tư tốt nhất;

Quản lý danh mục đầu tư theo dõi và đánh giá hiệu suất của các khoản đầu tư hiện có.

Hỗ trợ ra quyết định đầu tư: Cung cấp các báo cáo tài chính và đầu tư, đề xuất các chiến lược đầu tư dài hạn và ngắn hạn dựa trên các phân tích tài chính.

Đánh giá các hoạt động của Công ty trên phương diện tài chính, phân tích, thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính.

Lập các báo cáo quản trị giám sát các khoản đầu tư của Công ty.

Hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác kiểm soát và đưa ra các chính sách quản lý tài chính, quản lý đầu tư.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Kế toán để xử lý các hóa đơn, hợp đồng, giao dịch tài chính.

Thực hiện các công việc khác liên quan tới mảng Tài chính theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kỹ năng văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm văn phòng (MS. Office: Word, Excel, Power point...).

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CPA, ACCA hoặc CFA

Ưu tiên ứng viên kỹ năng ngoại ngữ (tiếng Anh) tốt.

Có khả năng lập kế hoạch, báo cáo, trình bày.

Có khả năng phân tích và tổng hợp vấn đề.

Kinh nghiệm làm việc trên 3 năm ở vị trí Chuyên viên Tài chính/ Chuyên viên Tư vấn Tài chính hoặc các vị trí tương đương.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bifrost Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, hấp dẫn theo năng lực (Từ 25M gross trở lên)

Thưởng Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh theo kết quả công việc và kết quả kinh doanh của Công ty đạt được.

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp thiết bị, phụ cấp đi lại, phụ cấp máy tính

Hỗ trợ công tác phí trong và ngoài nước.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động & chương trình Bảo hiểm sức khỏe toàn diện BẢO VIỆT

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động & Cơ hội đào tạo, làm việc với đối tác nước ngoài.

Các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bifrost

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin