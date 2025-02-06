Tuyển Telemarketing Hanoi Impex Technology Equipment Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu

Telemarketing Hanoi Impex Technology Equipment Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu

Hanoi Impex Technology Equipment Company Limited
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Hanoi Impex Technology Equipment Company Limited

Telemarketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Telemarketing Tại Hanoi Impex Technology Equipment Company Limited

Mức lương
16 - 21 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Chương trình khen thưởng cho nhân viên xuất sắc.

- Hỗ trợ đào tạo và tham gia các khoá học phát triển nghề nghiệp.

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Nghỉ phép năm, nghỉ Lễ/Tết, và các kỳ nghỉ khác theo chính sách Công ty.

Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Telemarketing Với Mức Lương 16 - 21 Triệu

- Trực tiếp cập nhật số liệu doanh thu theo form mẫu kế hoạch doanh thu, báo cáo doanh thu theo sản phẩm, báo cáo doanh thu theo khách hàng, hợp đồng đang thực hiện.
- Thực hiện hợp đồng bán hàng.
- Thống kê và báo cáo tình trạng báo giá.
- Theo dõi đơn hàng, theo dõi tình trạng hàng hóa, tiến độ thanh toán lấy hàng và theo dõi giao hàng cho khách.
- Tiếp nhận thực hiện báo giá các sản phẩm kinh doanh của Công ty.
- Lưu trữ hồ sơ hợp đồng, báo giá, tài liệu liên quan.
- Theo dõi và yêu cầu thu hồi công nợ, khách hàng trên file DSKH công ty.
- Tư vấn và chốt đơn hàng cho khách hàng.

Với Mức Lương 16 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Chịu được áp lực công việc cao, khả năng giao tiếp tốt.
- Nhiệt tình, hòa đồng, cẩn thận, ngăn nắp.

Tại Hanoi Impex Technology Equipment Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 16 triệu VND - 21 triệu VND
Lương cứng: 13 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hanoi Impex Technology Equipment Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hanoi Impex Technology Equipment Company Limited

Hanoi Impex Technology Equipment Company Limited

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 34/60 đường Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

