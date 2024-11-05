Tuyển Tester CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM
Mức lương
1 - 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: D12 Giảng Võ, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 1 - 1 USD
Lên kế hoạch kiểm thử sản phẩm giải pháp theo dự án.
Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống
Lập các báo cáo kiểm thử và Hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
Quản lý tiến độ test, chất lượng sản phẩm.
Với Mức Lương 1 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh Nghiệm :
Có từ 3 năm kinh nghiệm với vị trí Tester
Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc
Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm.
Có kinh nghiệm làm việc với SQL, API
Có kinh nghiệm làm các dự án Blockchain là 1 thế mạnh
Có hiểu biết về các phương pháp test khác nhau cũng như quy trình test, chiến lược và kỹ thuật test phần mềm.
Khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh
Tinh thần/ thái độ:
Cẩn thận tỉ mỉ
Có tư duy logic tốt
Nắm bắt nghiệp vụ nhanh
Tinh thần trách nhiệm trong công việc
Chịu được áp lực công việc cao
Ham học hỏi, cầu tiến
Tại CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực từ 1000-1200$ + thưởng KPI + thưởng đặc biệt của công ty + BH sức khoẻ...
Tháng lương thứ 13.
Review lương 2 lần 1 năm
Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng quý, thưởng thâm niên, thưởng lợi nhuận.
Cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới
Hoạt động teambuilding 3 tháng/lần;
Được tranh bị cơ sở vật chất hiện đại nhất ( macbook, PC,...) phục vụ công việc;
Môi trường hiện đại, trẻ trung, năng động, phát huy tối đa khả năng của bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
