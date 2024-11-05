Tuyển Tester CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD

Mức lương 1 - 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D12 Giảng Võ, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tester

Lên kế hoạch kiểm thử sản phẩm giải pháp theo dự án.

Thực hiện kiểm thử chức năng, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống

Lập các báo cáo kiểm thử và Hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Quản lý tiến độ test, chất lượng sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh Nghiệm :

Có từ 3 năm kinh nghiệm với vị trí Tester

Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc

Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm.

Có kinh nghiệm làm việc với SQL, API

Có kinh nghiệm làm các dự án Blockchain là 1 thế mạnh

Có hiểu biết về các phương pháp test khác nhau cũng như quy trình test, chiến lược và kỹ thuật test phần mềm.

Khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh

Tinh thần/ thái độ:

Cẩn thận tỉ mỉ

Có tư duy logic tốt

Nắm bắt nghiệp vụ nhanh

Tinh thần trách nhiệm trong công việc

Chịu được áp lực công việc cao

Ham học hỏi, cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực từ 1000-1200$ + thưởng KPI + thưởng đặc biệt của công ty + BH sức khoẻ...

Tháng lương thứ 13.

Review lương 2 lần 1 năm

Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng quý, thưởng thâm niên, thưởng lợi nhuận.

Cơ hội được học hỏi, làm việc với công nghệ mới

Hoạt động teambuilding 3 tháng/lần;

Được tranh bị cơ sở vật chất hiện đại nhất ( macbook, PC,...) phục vụ công việc;

Môi trường hiện đại, trẻ trung, năng động, phát huy tối đa khả năng của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM

