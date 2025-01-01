Tất cả địa điểm
Công việc Tester

-

Có 283 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Snow Việt Nam
Tuyển Tester Snow Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Snow Việt Nam
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Tester Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Giải pháp 8 Giờ
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 32 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Tuyển Tester Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Mobino
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Apero Technologies Group
Tuyển Tester Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
Apero Technologies Group
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Tuyển Tester TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu
TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Hạn nộp: 28/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 33 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 33 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm EZTech & CDT Games Studio
Tuyển Tester EZTech & CDT Games Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
EZTech & CDT Games Studio
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 34 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 34 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Tuyển Tester Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ ứng dụng Arabica Việt Nam
Tuyển Tester Công ty cổ phần công nghệ ứng dụng Arabica Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần công nghệ ứng dụng Arabica Việt Nam
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Tuyển Tester Công ty Cổ phần METUB Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần METUB Việt Nam
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED
Tuyển Tester XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
XIPAT FLEXIBLE SOLUTIONS COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Accredo Asia
Tuyển Tester Accredo Asia làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Accredo Asia
Hạn nộp: 21/06/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 17 USD
CÔNG TY TNHH SOCOTEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 17 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEO TALENT
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH NEO TALENT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NEO TALENT
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE
Tuyển Tester Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần dịch vụ và giải pháp xử lý dữ liệu VBEE
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 36 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 36 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm DIGILO,Inc.
Tuyển Tester DIGILO,Inc. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 18 Triệu
DIGILO,Inc.
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 700 - 900 USD
CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Hạn nộp: 09/05/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ UWAY
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ UWAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN CÔNG NGHỆ UWAY
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Tuyển Tester Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Atomi Digital
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Atomi Digital
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tester CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD CÔNG TY TNHH HOLDSTATION VIỆT NAM
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu Công ty Cổ phần GEM
16 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN MINOVA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN MINOVA GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ WATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ WATA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Tới 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TECHBANK SOFTWARE
20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester Công ty TNHH Công nghệ Toàn cầu AVEO làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 45 Triệu Công ty TNHH Công nghệ Toàn cầu AVEO
Tới 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ Phần Smartten Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 45 Triệu Công ty Cổ Phần Smartten Software
Tới 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester INFINIQ Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận INFINIQ Vietnam Co.,ltd
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN SCUTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SCUTI
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester Công ty cổ phần U2 Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty cổ phần U2 Holdings
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Topvie làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Topvie
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KYTESOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KYTESOFT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TCOM
Tới 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tester Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH HALOVN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH HALOVN
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp EnterpriseNao
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu Công ty cổ phần phần mềm ITSOL Holdings
12 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ BTG
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH R1 CONCEPTS VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu CÔNG TY TNHH R1 CONCEPTS VIETNAM
Tới 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH HOPPER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HOPPER VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TCOM
Tới 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tester SIMPLIFIED TECHNOLOGY làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu SIMPLIFIED TECHNOLOGY
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 800 USD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
Tới 800 USD Kinh nghiệm: 1 năm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Tester đang có tiềm năng lớn trong ngành công nghệ thông tin, với mức lương dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Ngành này không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp ổn định mà còn tạo điều kiện phát triển lâu dài, giúp ứng viên có thể nâng cao năng lực và thăng tiến trong sự nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Tester

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm Tester đang được chú trọng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin và nhu cầu tạo ra sản phẩm phần mềm chất lượng cao. Nhiều doanh nghiệp cần đội ngũ Tester chuyên nghiệp để tối ưu hóa sản phẩm trước khi ra mắt, giảm thiểu rủi ro và tăng tính cạnh tranh.

Tester là người chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá chất lượng phần mềm trước khi đưa vào sử dụng. Công việc bao gồm phát hiện lỗi, xác minh tính năng hoạt động đúng yêu cầu và đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tester đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ uy tín của doanh nghiệp và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Thị trường lao động cho vị trí Tester được dự đoán sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới. Sự bùng nổ của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, blockchain và ứng dụng di động sẽ tạo thêm nhiều cơ hội phát triển cho Tester. Những ứng viên có kỹ năng chuyên sâu về automation testing, bảo mật hoặc kiểm tra hiệu năng sẽ đặc biệt được trọng dụng.

Dù hiện nay nhu cầu tuyển dụng việc làm Tester không nhiều như ngành nghề khác nhưng hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tương lai
Dù hiện nay nhu cầu tuyển dụng việc làm Tester không nhiều như ngành nghề khác nhưng hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tương lai

2. Mức lương trung bình của việc làm Tester

Tester là một vị trí quan trọng trong ngành công nghệ thông tin có mức lương hấp dẫn, phù hợp theo từng cấp bậc, kỹ năng và lĩnh vực làm việc. Thu nhập trung bình cho việc làm Tester dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và yêu cầu công việc. Dưới đây là bảng lương chi tiết theo từng tiêu chí.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm Tester

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Việc làm Tester Intern

6.000.000 - 8.000.000

Việc làm Tester Fresher

8.000.000 - 12.000.000

Việc làm Tester Junior

12.000.000 - 20.000.000

Việc làm Tester Senior

20.000.000 - 30.000.000

Việc làm Tester Leader

30.000.000 - 40.000.000

Mức lương theo kỹ năng

Việc làm Tester

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Việc làm Manual Tester

12.000.000 - 23.000.000

Việc làm Automation Tester

25.000.000 - 40.000.000

Mức lương theo lĩnh vực

Việc làm Tester

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Việc làm Tester Game

8.000.000 - 15.000.000

Việc làm Tester Web

10.000.000 - 20.000.000

Việc làm Tester App

12.000.000 - 25.000.000

3. Tuyển dụng việc làm Tester theo kỹ năng

Việc làm Tester yêu cầu những kỹ năng khác nhau tùy thuộc vào đặc thù công việc. Hai vị trí phổ biến nhất hiện nay là Manual Tester và Automation Tester, mỗi loại hình có những yêu cầu riêng về năng lực và nhiệm vụ.

3.1. Việc làm Manual Tester

Manual Tester là người chịu trách nhiệm kiểm thử phần mềm theo cách thủ công mà không sử dụng công cụ tự động hóa. Công việc bao gồm viết test case, thực hiện kiểm tra giao diện và chức năng, cũng như ghi nhận lỗi phát sinh. Manual Tester phù hợp với những ai tỉ mỉ, kiên nhẫn và có kỹ năng phân tích tốt, đặc biệt trong việc kiểm tra tính thân thiện với người dùng.

Thường tin tuyển dụng tester chưa có kinh nghiệm đa phần là việc làm Manual Tester
Thường tin tuyển dụng tester chưa có kinh nghiệm đa phần là việc làm Manual Tester

3.2. Việc làm Automation Tester

Automation Tester sử dụng các công cụ và phần mềm tự động để kiểm tra chức năng, hiệu năng và bảo mật của hệ thống. Vị trí này yêu cầu kiến thức lập trình, kỹ năng sử dụng công cụ như Selenium, JMeter hoặc Appium. Automation Tester đóng vai trò tối ưu hóa quy trình kiểm thử, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả. Những ứng viên am hiểu công nghệ và có tư duy logic tốt rất phù hợp với công việc này.

4. Tuyển dụng việc làm Tester theo lĩnh vực

Tin tuyển dụng Tester ngày càng đa dạng, trải dài trên nhiều lĩnh vực như web, ứng dụng di động và game. Tùy vào đặc thù của từng ngành, yêu cầu kỹ năng cũng sẽ khác nhau, tạo cơ hội cho ứng viên phát triển sự nghiệp phù hợp với năng lực cá nhân.

4.1. Việc làm Tester Web

Tester Web tập trung vào việc kiểm tra chức năng, giao diện và bảo mật của các website. Công việc yêu cầu khả năng phân tích các yếu tố như tốc độ tải trang, tính tương thích trên nhiều trình duyệt và bảo vệ dữ liệu người dùng. Ứng viên nên trau dồi kỹ năng HTML, CSS và hiểu biết về công cụ kiểm thử như Selenium hoặc Postman để đáp ứng tốt yêu cầu.

4.2. Việc làm Tester App

Tester App chuyên kiểm thử các ứng dụng di động, đảm bảo ứng dụng hoạt động mượt mà trên cả iOS và Android. Đặc điểm công việc bao gồm kiểm tra giao diện người dùng (UI), trải nghiệm người dùng (UX) và tương thích với nhiều thiết bị. Để thành công, ứng viên cần kỹ năng viết test case, kiểm thử trên thiết bị thực tế và làm quen với các công cụ như Appium hoặc Espresso.

Nhân viên Tester app nhằm đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng
Nhân viên Tester app nhằm đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng

4.3. Việc làm Tester Game

Tester Game chịu trách nhiệm kiểm tra lỗi đồ họa, âm thanh và logic của trò chơi. Đặc thù công việc yêu cầu sự tỉ mỉ, đam mê game và kỹ năng phát hiện các lỗi ảnh hưởng đến trải nghiệm người chơi. Ứng viên nên học cách sử dụng công cụ kiểm thử game, hiểu về quy trình phát triển game và trau dồi tư duy sáng tạo.

5. Tuyển dụng việc làm Tester theo cấp bậc

Vị trí nhân viên Tester được chia thành nhiều cấp bậc, từ Intern đến Leader, phù hợp với từng giai đoạn phát triển sự nghiệp. Tùy vào vị trí, yêu cầu về kỹ năng và kinh nghiệm sẽ có sự khác biệt. Nắm rõ đặc điểm từng cấp bậc giúp ứng viên định hướng tốt hơn khi ứng tuyển, đặc biệt trong những vị trí yêu cầu chuyên môn cao như tuyển dụng tester tiếng Nhật.

5.1. Việc làm Tester Intern

Tester Intern thường dành cho sinh viên hoặc người mới bắt đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm. Công việc tập trung vào hỗ trợ nhóm kiểm thử, thực hiện các tác vụ đơn giản như viết báo cáo lỗi hoặc chạy test case cơ bản. Vị trí này yêu cầu sự chăm chỉ, khả năng học hỏi nhanh và nền tảng kiến thức kiểm thử cơ bản.

5.2. Việc làm Tester Fresher

Tester Fresher là người đã hoàn thành chương trình đào tạo và bắt đầu sự nghiệp kiểm thử. Họ tham gia vào các dự án thực tế, thực hiện kiểm thử phần mềm theo hướng dẫn. Ứng viên nên trau dồi kỹ năng phân tích và sử dụng các công cụ như JIRA hoặc TestRail để nâng cao hiệu quả làm việc.

Ngoài những kỹ năng chuyên môn liên quan đến Tester, ứng viên nên trau dồi thêm về khả năng làm việc nhóm
Ngoài những kỹ năng chuyên môn liên quan đến Tester, ứng viên nên trau dồi thêm về khả năng làm việc nhóm

5.3. Việc làm Tester Junior

Tester Junior đã có 1-2 năm kinh nghiệm, tham gia sâu vào quy trình kiểm thử. Công việc bao gồm phát triển test case, thực hiện kiểm thử chức năng và tương tác chặt chẽ với nhóm phát triển. Vị trí này yêu cầu khả năng giao tiếp tốt và kỹ năng làm việc độc lập.

5.4. Việc làm Tester Senior

Tester Senior là chuyên gia có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm. Họ chịu trách nhiệm thiết kế chiến lược kiểm thử, quản lý quy trình và hướng dẫn các thành viên mới. Để thành công ở cấp bậc này, ứng viên cần có kỹ năng lãnh đạo và hiểu biết sâu về nhiều loại kiểm thử khác nhau như kiểm thử tự động hóa hoặc hiệu năng.

5.5. Việc làm Tester Leader

Tester Leader quản lý toàn bộ quy trình kiểm thử và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Họ là người kết nối giữa đội kiểm thử và các bên liên quan, chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ và giám sát tiến độ. Kỹ năng quản lý đội nhóm và kinh nghiệm xử lý tình huống là yếu tố then chốt để đạt hiệu quả cao trong vai trò này.

6. Hình thức tuyển dụng việc làm Tester

Việc làm Tester hiện có nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm ứng viên và nhu cầu của doanh nghiệp. Từ part-time đến full-time, từ yêu cầu kinh nghiệm đến không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên dễ dàng lựa chọn vị trí phù hợp với năng lực và mục tiêu nghề nghiệp.

6.1. Tuyển dụng việc làm Tester Part-time

Hình thức part-time thường dành cho sinh viên hoặc người muốn làm việc bán thời gian. Tester Part-time chủ yếu tham gia vào việc thực hiện các test case đơn giản, báo cáo lỗi hoặc hỗ trợ nhóm kiểm thử. Vị trí này phù hợp với những ứng viên mong muốn tích lũy kinh nghiệm mà vẫn có thời gian cho học tập hoặc công việc khác.

6.2. Tuyển dụng việc làm Tester Full-time

Tester Full-time là lựa chọn phổ biến nhất, đòi hỏi ứng viên làm việc toàn thời gian và tham gia sâu vào quy trình phát triển sản phẩm. Công việc bao gồm thiết kế test case, thực hiện kiểm thử và phối hợp với đội phát triển để đảm bảo chất lượng phần mềm. Đây là lựa chọn phù hợp với người muốn xây dựng sự nghiệp dài hạn trong lĩnh vực Tester.

Với vị trí Tester Full-time ứng viên sẽ đảm nhiệm khối lượng công việc nhiều hơn
Với vị trí Tester Full-time ứng viên sẽ đảm nhiệm khối lượng công việc nhiều hơn

6.3. Việc làm Tester yêu cầu kinh nghiệm

Vị trí này dành cho những ứng viên đã có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm, với khả năng đảm nhiệm dự án phức tạp. Công việc yêu cầu kỹ năng kiểm thử chuyên sâu, khả năng phân tích và sử dụng thành thạo các công cụ như Selenium hoặc Appium. Đây là cơ hội dành cho những người muốn nâng cao mức thu nhập và phát triển sự nghiệp ở công ty lớn.

6.4. Việc làm Tester không yêu cầu kinh nghiệm

Các tin tuyển dụng tester chưa có kinh nghiệm rất phù hợp với sinh viên hoặc những người mới chuyển ngành. Ứng viên sẽ được đào tạo từ đầu và tham gia vào nhiệm vụ cơ bản như kiểm thử chức năng hoặc báo cáo lỗi. Đây là bước khởi đầu lý tưởng để tích lũy kinh nghiệm và phát triển kỹ năng.

7. Khu vực tuyển dụng việc làm Tester nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Tester đang tăng mạnh tại nhiều thành phố lớn, nhờ vào sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và các công ty phần mềm. Hà Nội, TP.HCM, Cần ThơĐà Nẵng là những khu vực có số lượng việc làm Tester đa dạng và phong phú, tạo cơ hội lớn cho ứng viên.

7.1. Tuyển dụng việc làm Tester Hà Nội

Hà Nội là trung tâm công nghệ phía Bắc với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp phần mềm và startup. Tin tuyển dụng Tester Hà Nội tập trung vào kiểm thử ứng dụng web và phần mềm quản lý, phục vụ cho dự án lớn. Các công ty trong khu vực thường ưu tiên ứng viên có kỹ năng kiểm thử thủ công (Manual Tester) và tự động hóa (Automation Tester).

7.2. Tuyển dụng việc làm Tester TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế và công nghệ của cả nước, với nhiều tập đoàn đa quốc gia và công ty công nghệ lớn. Việc làm Tester tại TP.HCM đa dạng từ kiểm thử game, ứng dụng di động đến hệ thống quản lý doanh nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng cao đến từ các công ty startup công nghệ và dự án phần mềm quy mô lớn.

Tin tuyển dụng Tester Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh luôn thu hút được nhiều người lao động
Tin tuyển dụng Tester Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh luôn thu hút được nhiều người lao động

7.3. Tuyển dụng việc làm Tester Cần Thơ

Cần Thơ là trung tâm kinh tế của Đồng bằng Sông Cửu Long, nơi ngành công nghệ đang phát triển mạnh mẽ. Tuyển dụng việc làm tại Cần Thơ cho vị trí Tester chủ yếu từ các công ty phần mềm vừa và nhỏ, với nhu cầu về kiểm thử ứng dụng phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp và thương mại điện tử. Đây là cơ hội tốt cho ứng viên muốn làm việc gần quê nhà.

7.4. Tuyển dụng việc làm Tester Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố công nghệ thông minh với nhiều doanh nghiệp phần mềm và trung tâm dữ liệu. Việc làm Tester tại Đà Nẵng thường liên quan đến kiểm thử hệ thống và ứng dụng dành cho du lịch và bất động sản. Thành phố này có môi trường làm việc năng động, phù hợp với các ứng viên trẻ mong muốn phát triển trong ngành công nghệ.

8. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Tester

Nhà tuyển dụng trong lĩnh vực việc làm Tester thường có những yêu cầu rõ ràng về kỹ năng và phẩm chất để đảm bảo chất lượng kiểm thử phần mềm. Dưới đây là những kỹ năng quan trọng mà ứng viên cần trang bị để đáp ứng tốt kỳ vọng từ doanh nghiệp:

  • Kỹ năng phân tích logic: Tester cần khả năng tư duy logic để phát hiện lỗi trong quy trình hoạt động của phần mềm, từ đó đưa ra giải pháp kiểm thử hiệu quả và chính xác.

  • Kỹ năng học hỏi: Công nghệ thay đổi liên tục, vì vậy Tester cần nhanh nhạy trong việc cập nhật kiến thức và kỹ năng mới, đảm bảo khả năng làm việc với các công cụ và hệ thống hiện đại.

  • Kỹ năng viết testcase: Viết testcase rõ ràng, dễ hiểu là nền tảng cho quá trình kiểm thử hiệu quả. Tester giỏi cần biết cách tạo ra các kịch bản kiểm thử chi tiết, bao quát được mọi tình huống.

  • Kỹ năng giao tiếp: Tester thường xuyên làm việc với các bộ phận phát triển phần mềm, vì vậy khả năng giao tiếp là cần thiết để truyền đạt thông tin lỗi và đề xuất cải tiến một cách chuyên nghiệp, dễ hiểu.

Kỹ năng viết testcase là một trong những kiến thức mà ứng viên nên trau dồi từ sớm
Kỹ năng viết testcase là một trong những kiến thức mà ứng viên nên trau dồi từ sớm

9. Một số công ty uy tín có nhu cầu tuyển dụng Tester

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm Tester để đáp ứng yêu cầu kiểm thử phần mềm, đảm bảo chất lượng sản phẩm công nghệ. Dưới đây là danh sách một số công ty nổi bật trong lĩnh vực này.

Tên công ty

Tên viết tắt

Lĩnh vực

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Samsung

Điện tử

Website: https://www.samsung.com/vn/about-us/careers/

Công ty Cổ phần FPT

FPT

Công nghệ thông tin

Email: [email protected]

Website: https://fptjobs.com/tuyen-dung

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Vietcombank

Ngân hàng, tài chính

Email: [email protected]

Website: https://tuyendung.vietcombank.com.vn/

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

BIDV

Ngân hàng, tài chính

Email: [email protected]

Website: https://bidv.com.vn/

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

Viettel

Công nghệ thông tin

Website: https://vietteltelecom.vn/vx/

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

Techcombank

Ngân hàng, tài chính

Email: [email protected]

Website: https://techcombank.com/
Việc làm Tester hiện đang là một cơ hội hấp dẫn cho những ai yêu thích công nghệ và kiểm thử phần mềm. Với mức lương hấp dẫn và nhiều cơ hội thăng tiến, ngành này đang thu hút đông đảo người lao động. Ứng viên nên chuẩn bị kỹ năng và tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng từ sớm, để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.