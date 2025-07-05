Tuyển Tester Công ty cổ phần công nghệ ứng dụng Arabica Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72 Dương Khuê, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

● Tham gia các dự án nghiên cứu, phát triển và triển khai giải pháp phần mềm ứng dụng cho

khách hàng trong lĩnh vực viễn thông, tài chính, cloud

● Review giải pháp phần mềm theo thiết kế hệ thống

● Xây dựng kế hoạch kiểm thử và các test case (System testing, Integration Testing, UAT)

phục vụ cho việc kiểm thử

● Thực hiện kiểm thử, ghi nhận kết quả kiểm thử, theo dõi việc xử lý lỗi

● Thực hiện đào tạo và hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai

● Tham gia xây dựng tài liệu thiết kế, tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ & kỹ thuật, tài liệu

trình bày giải pháp, kết quả chuyển giao cho khách hàng, tài liệu hướng dẫn sử dụng

● Quản lý và kiểm soát các yêu cầu thay đổi hoặc yêu cầu bổ sung theo yêu cầu khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Nghiên cứu, tìm hiểu yêu cầu phần mềm để xác định yêu cầu kiểm thử dự án

● Lập kế hoạch kiểm thử phần mềm (Test Plan)

● Viết tài liệu kịch bản kiểm thử phần mềm (Test Case/Checklist)

● Chuẩn bị dữ liệu kiểm thử

● Thực hiện kiểm thử phần mềm trên Web, API, WS, cơ sở dữ liệu

● Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả test, báo cáo kết quả test

● Thực hiện báo cáo lỗi của phần mềm lên các công cụ quản lý lỗi (JIRA/Excel)

● Thiết kế tài liệu hướng dẫn sử dụng của phần mềm

● Tiếp nhận phản hồi, giải đáp thắc mắc, check lỗi từ khách hàng

● Phối hợp với các bộ phận khác của công ty để đảm bảo chất lượng dự án

Tại Công ty cổ phần công nghệ ứng dụng Arabica Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ ứng dụng Arabica Việt Nam

