Tuyển Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 24 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
18 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 18 - 24 Triệu

Thiết kế và thực hiện kế hoạch kiểm thử tự động, các trường hợp, kịch bản và quy trình kiểm thử trên các ứng dụng phần mềm dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và đặc tính kỹ thuật.
• Xác định các lỗi phần mềm để gắn cờ và chẩn đoán các lỗi và duy trì cơ sở dữ liệu về các lỗi phần mềm.
• Sử dụng phân tích lịch sử các kết quả kiểm tra để xác định các vấn đề và các lĩnh vực cải tiến.
• Tiến hành Kiểm tra Chức năng trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để đảm bảo chúng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh thông qua việc thực hiện các bài kiểm tra kịch bản kinh doanh từ đầu đến cuối.
• Tiến hành Kiểm tra hồi quy trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để xác định bất kỳ tác động nào có thể xảy ra do các thay đổi gây ra.
• Hỗ trợ chuẩn bị và cung cấp các báo cáo về tiến độ của dịch vụ thử nghiệm cho các trưởng nhóm.

Với Mức Lương 18 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực CNTT
Có kiến thức về quy trình kiểm thử phần mềm và các phương pháp, kỹ thuật, công cụ kiểm thử tự động
Có kiến thức và kinh nghiệm trong việc xây dựng, phát triển các framework kiểm thử tự động bằng các công cụ
Có kỹ năng lập trình cơ bản và khả năng viết kịch bản với ít nhất một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nào (Java, PHP, C#...)
Có kinh nghiệm acceptance test-driven development (ATDD), automated unit testing (AUT), and behavior-driven development (BDD).
Có kinh nghiệm và kiến thức tốt về SCM tools bao gồm Git
Có kinh nghiệm và kiến thức tốt về performance testing. Sử dụng thành thạo các công cụ kiểm thử hiệu năng là một lợi thế
Có các kiến thức sâu về devops (work, stage, docker, K8s...
Có kiến thức tốt về SQL bao gồm: Microsoft SQL Server, Oracle
Ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm kiểm thử Mobile App/Web/API/Desktop App
Ưu tiên ứng viên có kiến thức vận hành, cài đặt luồng CI-CD (Jenkin, Gitlab...
Kinh nghiệm làm việc thực tế về kiểm thử tự động
Ưu tiên kinh nghiệm kiểm thử trong lĩnh vực tài chính / ngân hàng
Ưu tiên ứng viên đã từng tham gia triển khai các dự án theo mô hình Agile/Scrum

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực
Thời gian làm việc từ T2 đến thứ 6, từ 8h00 – 17h30
Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13
Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí
Có phòng tập gym miễn phí
Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building
Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

