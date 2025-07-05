Tuyển Tester EZTech & CDT Games Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Iris Garden, Số 30 đường Trần Hữu Dực, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tham gia vào việc test các dự án phần mềm tùy quy mô dự án.

- Lập kế hoạch kiểm thử, phân công công việc, giám sát tiến độ công việc của team trong dự án.

- Chịu trách nhiệm về kiểm soát chất lượng các sản phẩm của Công ty trước khi bàn giao cho khách hàng.

- Hiểu rõ các yêu cầu chức năng của các sản phẩm của Công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu chỉ từ 6 tháng kinh nghiệm thực tế về manual

- Nắm rõ kiến thức về các phương pháp, công cụ test

- Viết các tài liệu test design tốt

- Ưu tiên các ứng viên đã làm các dự án có nghiệp vụ cao, sử dụng cả web và mobile

Tại EZTech & CDT Games Studio Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10-15tr

- Thử việc 100% lương

- Làm việc từ T2 – T6 (8h30 đến 17h30), nghỉ T7, CN và các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước

- Được thưởng lễ tết, xét thưởng

- Phụ cấp cơm trưa và gửi xe

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Luôn sẵn sàng hoa quả và snack cho bạn trong thời gian làm việc

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EZTech & CDT Games Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin