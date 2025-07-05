Tuyển Tester EZTech & CDT Games Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại EZTech & CDT Games Studio
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Iris Garden, Số 30 đường Trần Hữu Dực, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tham gia vào việc test các dự án phần mềm tùy quy mô dự án.
- Lập kế hoạch kiểm thử, phân công công việc, giám sát tiến độ công việc của team trong dự án.
- Chịu trách nhiệm về kiểm soát chất lượng các sản phẩm của Công ty trước khi bàn giao cho khách hàng.
- Hiểu rõ các yêu cầu chức năng của các sản phẩm của Công ty
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu chỉ từ 6 tháng kinh nghiệm thực tế về manual
- Nắm rõ kiến thức về các phương pháp, công cụ test
- Viết các tài liệu test design tốt
- Ưu tiên các ứng viên đã làm các dự án có nghiệp vụ cao, sử dụng cả web và mobile
Tại EZTech & CDT Games Studio Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 10-15tr
- Thử việc 100% lương
- Làm việc từ T2 – T6 (8h30 đến 17h30), nghỉ T7, CN và các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước
- Được thưởng lễ tết, xét thưởng
- Phụ cấp cơm trưa và gửi xe
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
- Luôn sẵn sàng hoa quả và snack cho bạn trong thời gian làm việc
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại EZTech & CDT Games Studio
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
