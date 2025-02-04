Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 USD

Mức lương Từ 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

Kiểm tra hệ thống quản lý xây dựng/ứng dụng cho các công ty sơn

Kiểm tra trang web EC cho công ty sơn

Chuẩn bị và thực hiện các thử nghiệm cho các hệ thống trên

Nâng cao hiệu quả công việc thông qua các công cụ tự động hóa thử nghiệm

KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM MONG MUỐN:

Thực hiện các thử nghiệm dựa trên danh sách mục thử nghiệm hệ thống

Kiến thức cơ bản về ứng dụng web

ƯU TIÊN KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM

Kiến thức về ứng dụng web, HTML, CSS, JavaScript, DOM

Kinh nghiệm sử dụng các công cụ tự động hóa như Selenium và Datadog

Kinh nghiệm vận hành hệ thống cốt lõi hoặc hệ thống kinh doanh

- Lương cứng: 1.000 USD

- Tham gia các chế độ Bảo hiểm của công ty, bảo hiểm tai nạn.

- Chế độ nghỉ phép.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

