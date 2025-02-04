Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM
Mức lương
Từ 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 88 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Từ 1 USD
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
Kiểm tra hệ thống quản lý xây dựng/ứng dụng cho các công ty sơn
Kiểm tra trang web EC cho công ty sơn
Chuẩn bị và thực hiện các thử nghiệm cho các hệ thống trên
Nâng cao hiệu quả công việc thông qua các công cụ tự động hóa thử nghiệm
Với Mức Lương Từ 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM MONG MUỐN:
Thực hiện các thử nghiệm dựa trên danh sách mục thử nghiệm hệ thống
Kiến thức cơ bản về ứng dụng web
ƯU TIÊN KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM
Kiến thức về ứng dụng web, HTML, CSS, JavaScript, DOM
Kinh nghiệm sử dụng các công cụ tự động hóa như Selenium và Datadog
Kinh nghiệm vận hành hệ thống cốt lõi hoặc hệ thống kinh doanh
Thực hiện các thử nghiệm dựa trên danh sách mục thử nghiệm hệ thống
Kiến thức cơ bản về ứng dụng web
ƯU TIÊN KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM
Kiến thức về ứng dụng web, HTML, CSS, JavaScript, DOM
Kinh nghiệm sử dụng các công cụ tự động hóa như Selenium và Datadog
Kinh nghiệm vận hành hệ thống cốt lõi hoặc hệ thống kinh doanh
Tại CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 1.000 USD
- Tham gia các chế độ Bảo hiểm của công ty, bảo hiểm tai nạn.
- Chế độ nghỉ phép.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Tham gia các chế độ Bảo hiểm của công ty, bảo hiểm tai nạn.
- Chế độ nghỉ phép.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GINA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI