Tuyển Tester Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Phân tích yêu cầu & lập kế hoạch kiểm thử

Hiểu và phân tích yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements) và tài liệu thiết kế (Design Documents).

Xây dựng kế hoạch kiểm thử (Test Plan) và phạm vi kiểm thử phù hợp cho từng dự án.

2. Thiết kế & thực hiện kiểm thử

Viết và duy trì Test Case, Test Scenario, Test Script theo tiêu chuẩn.

Thực hiện kiểm thử thủ công (70% Manual Testing) và kiểm thử tự động (30% Automation Testing).

Kiểm thử giao diện Web, Mobile, API và cơ sở dữ liệu.

3. Quản lý & báo cáo lỗi

Ghi nhận, phân tích và theo dõi lỗi bằng các công cụ quản lý lỗi (Jira, GitHub Issues...).

Phối hợp với Developer để tái hiện, phân tích và hỗ trợ xử lý lỗi.

Thực hiện Regression Testing để đảm bảo lỗi đã sửa không ảnh hưởng đến chức năng khác.

4. Đảm bảo chất lượng tổng thể

Đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi release.

Đề xuất cải tiến quy trình kiểm thử và công cụ hỗ trợ.

Tham gia họp dự án, báo cáo tiến độ kiểm thử và rủi ro chất lượng cho quản lý.