Tuyển Tester Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 315 Truong Chinh St, Thanh Xuan Dist, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phân tích yêu cầu & lập kế hoạch kiểm thử
Hiểu và phân tích yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements) và tài liệu thiết kế (Design Documents).
Xây dựng kế hoạch kiểm thử (Test Plan) và phạm vi kiểm thử phù hợp cho từng dự án.
2. Thiết kế & thực hiện kiểm thử
Viết và duy trì Test Case, Test Scenario, Test Script theo tiêu chuẩn.
Thực hiện kiểm thử thủ công (70% Manual Testing) và kiểm thử tự động (30% Automation Testing).
Kiểm thử giao diện Web, Mobile, API và cơ sở dữ liệu.
3. Quản lý & báo cáo lỗi
Ghi nhận, phân tích và theo dõi lỗi bằng các công cụ quản lý lỗi (Jira, GitHub Issues...).
Phối hợp với Developer để tái hiện, phân tích và hỗ trợ xử lý lỗi.
Thực hiện Regression Testing để đảm bảo lỗi đã sửa không ảnh hưởng đến chức năng khác.
4. Đảm bảo chất lượng tổng thể
Đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi release.
Đề xuất cải tiến quy trình kiểm thử và công cụ hỗ trợ.
Tham gia họp dự án, báo cáo tiến độ kiểm thử và rủi ro chất lượng cho quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

