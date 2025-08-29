Tuyển Tester Snow Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Job description - 편집서비스QA (한국어 능통한 베트남인) - 한국어 이력서 제출 필수 조직: - SNOW에서 개발 및 운영 중인 모바일 애플리케이션의 품질 관리 업무를 담당합니다. 담당업무: - 테스트 활동을 통한 오류 검출 및 리포트 작성 - Test Scenario, Test Case 작성 및 관리 - 기획안 리뷰 및 피드백 - 서비스 출시 후 모니터링 및 CS 대응 MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Quality Assurance (Người Việt Nam thành thạo tiếng Hàn) - CV tiếng Hàn ( bắt buộc) Tổ chức: - Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng cho các ứng dụng di động, website đang được phát triển và vận hành tại SNOW. Công việc chính:

