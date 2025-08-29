Tuyển Tester Snow Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Snow Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 16 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố HCM
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận
Job description
- 편집서비스QA (한국어 능통한 베트남인)
- 한국어 이력서 제출 필수
조직:
- SNOW에서 개발 및 운영 중인 모바일 애플리케이션의 품질 관리 업무를 담당합니다.
담당업무:
- 테스트 활동을 통한 오류 검출 및 리포트 작성
- Test Scenario, Test Case 작성 및 관리
- 기획안 리뷰 및 피드백
- 서비스 출시 후 모니터링 및 CS 대응
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Quality Assurance (Người Việt Nam thành thạo tiếng Hàn)
- CV tiếng Hàn ( bắt buộc)
Tổ chức:
- Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng cho các ứng dụng di động, website đang được phát triển và vận hành tại SNOW.
Công việc chính:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Snow Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Snow Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
