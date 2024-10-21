Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI
- Hồ Chí Minh: Số 13, Đường F2, Tổ 4, Khu phố 2A, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12
Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Đưa ra ý tưởng, xu hướng thời trang phù hợp định hướng của Công ty.
Thiết kế mẫu theo yêu cầu của Công ty.
Tìm kiếm nguyên phụ liệu thích hợp, đáp ứng được yêu cầu mẫu thiết kế.
Lập tài liệu hướng dẫn chi tiết cho may mẫu
Giám sát mẫu thiết kế cho đến khi thành phẩm hoàn chỉnh và được tung ra thị trường.
Phối hợp hiệu quả với bộ phận ra mẫu rập và may mẫu để hoàn thiện sản phẩm theo đúng ý tưởng thiết kế
Phối hợp với bộ phận PR làm bộ sưu tập hàng tháng
Thiết kế hoa văn, họa tiết cho sản phẩm thể thao
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật công nghiệp, hoặc kinh nghiệm tương đương
Có kinh nghiệm thiết kế sản phẩm thể thao từ 2 năm trở lên
Tư duy thẩm mỹ và màu sắc tốt
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế thời trang AI
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : 10-15 triệu (thỏa thuận theo năng lực)
Thưởng tháng 13
Chế độ phép năm và nghỉ lễ theo quy định của luật lao động
Môi trường làm việc thoải mái
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THỂ THAO RIKI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
