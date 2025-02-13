Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Thợ xây/Thợ nề

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ xây/Thợ nề Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Mức lương
15 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Trieu Viet Vuong St, Hai Ba Trung, Hanoi

- Nguyen Trai St, Dist1, Ho Chi Minh City, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thợ xây/Thợ nề Với Mức Lương 15 - 23 Triệu

- Hỗ trợ các công việc cho các công trường xây dựng tại Nhật Bản (phân tích ứng suất nhiệt độ, bóc tách khối lượng, kiểm tra tính nhất quán, sắp xếp tài liệu, v.v.)
- Báo cáo cho Quản lý người Nhật
- Các công việc khác sẽ được giao bởi quản lý

Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc hoặc Kỹ thuật kết cấu
- Tiếng Nhật: trình độ N3 (có chứng chỉ)
- Đã từng làm việc tại công ty Nhật

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm xã hội/Y tế theo luật định
- Thưởng
- Xét duyệt lương
- Máy tính
- Phụ cấp ngoại ngữ (tiếng Nhật)
- Tăng ca

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 704 Zen Plaza, 56 Nguyen Trai St, Dist1, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tho-xay-tho-ne-thu-nhap-15-23-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job300403
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 05/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC
Hạn nộp: 29/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
Hạn nộp: 18/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiên Phúc
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Thiên Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiên Phúc
Hạn nộp: 13/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lập Phúc
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Lập Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Lập Phúc
Hạn nộp: 19/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 05/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC
Hạn nộp: 29/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
Hạn nộp: 18/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiên Phúc
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Thiên Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiên Phúc
Hạn nộp: 13/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lập Phúc
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Lập Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Lập Phúc
Hạn nộp: 19/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến - Chi Nhánh TP.HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến - Chi Nhánh TP.HCM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
15 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm