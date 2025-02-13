Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ xây/Thợ nề Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Mức lương
15 - 23 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Trieu Viet Vuong St, Hai Ba Trung, Hanoi
- Nguyen Trai St, Dist1, Ho Chi Minh City, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thợ xây/Thợ nề Với Mức Lương 15 - 23 Triệu
- Hỗ trợ các công việc cho các công trường xây dựng tại Nhật Bản (phân tích ứng suất nhiệt độ, bóc tách khối lượng, kiểm tra tính nhất quán, sắp xếp tài liệu, v.v.)
- Báo cáo cho Quản lý người Nhật
- Các công việc khác sẽ được giao bởi quản lý
Với Mức Lương 15 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc hoặc Kỹ thuật kết cấu
- Tiếng Nhật: trình độ N3 (có chứng chỉ)
- Đã từng làm việc tại công ty Nhật
- Tiếng Nhật: trình độ N3 (có chứng chỉ)
- Đã từng làm việc tại công ty Nhật
Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Bảo hiểm xã hội/Y tế theo luật định
- Thưởng
- Xét duyệt lương
- Máy tính
- Phụ cấp ngoại ngữ (tiếng Nhật)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
