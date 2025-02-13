Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu

Mức lương 15 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Trieu Viet Vuong St, Hai Ba Trung, Hanoi - Nguyen Trai St, Dist1, Ho Chi Minh City, Quận Hai Bà Trưng

- Hỗ trợ các công việc cho các công trường xây dựng tại Nhật Bản (phân tích ứng suất nhiệt độ, bóc tách khối lượng, kiểm tra tính nhất quán, sắp xếp tài liệu, v.v.)

- Báo cáo cho Quản lý người Nhật

- Các công việc khác sẽ được giao bởi quản lý

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kiến trúc hoặc Kỹ thuật kết cấu

- Tiếng Nhật: trình độ N3 (có chứng chỉ)

- Đã từng làm việc tại công ty Nhật

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Bảo hiểm xã hội/Y tế theo luật định

- Thưởng

- Xét duyệt lương

- Máy tính

- Phụ cấp ngoại ngữ (tiếng Nhật)

- Tăng ca

