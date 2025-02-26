Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC

Thợ xây/Thợ nề

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ xây/Thợ nề Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 237B, Lương Thế Vinh, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thợ xây/Thợ nề Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lắp đặt hệ thống điện – nước
Lắp đặt hệ thống điều hòa, ống gió….
Lắp đặt hệ thống PCCC
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề (điện – điện lạnh, cấp thoát nước, cơ khí, hàn…..……)
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Có phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Môi trường làm việc năng động, đoàn kết, chuyên nghiệp.
Mức lương: Thỏa thuận (dựa trên năng lực và kinh nghiệm)
Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty: Thưởng Tết Âm lịch và các ngày lễ, tết, Du lịch nghỉ mát hàng năm……….
Địa điểm làm việc:
VP công ty: 237b Lương Thế Vinh – P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
VP chi nhánh công ty: Số 7A Đường 27 – P. Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM.
Các Dự án/Công trình do Công ty thi công tại các tỉnh, thành phố Khu vực Miền Bắc và Khu vực Miền Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 7 đường số 27 hiệp bình chánh thủ đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

