Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 237B, Lương Thế Vinh, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thợ xây/Thợ nề Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lắp đặt hệ thống điện – nước

Lắp đặt hệ thống điều hòa, ống gió….

Lắp đặt hệ thống PCCC

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề (điện – điện lạnh, cấp thoát nước, cơ khí, hàn…..……)

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Có phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Môi trường làm việc năng động, đoàn kết, chuyên nghiệp.

Mức lương: Thỏa thuận (dựa trên năng lực và kinh nghiệm)

Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty: Thưởng Tết Âm lịch và các ngày lễ, tết, Du lịch nghỉ mát hàng năm……….

Địa điểm làm việc:

VP công ty: 237b Lương Thế Vinh – P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

VP chi nhánh công ty: Số 7A Đường 27 – P. Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM.

Các Dự án/Công trình do Công ty thi công tại các tỉnh, thành phố Khu vực Miền Bắc và Khu vực Miền Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC

