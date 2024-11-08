Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến - Chi Nhánh TP.HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến - Chi Nhánh TP.HCM
Ngày đăng tuyển: 08/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/12/2024
Thợ xây/Thợ nề

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ xây/Thợ nề Tại Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến - Chi Nhánh TP.HCM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- A10

- BT1A đường Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội|||, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thợ xây/Thợ nề Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Giám sát công tác Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời (Tấm pin, giá đỡ, kéo cáp...)
- Giám sát công tác Lắp đặt tủ điện năng lượng mặt trời (Thiết bị đóng cắt ACB, MCCB, ...)
- Thực hiện cấu hình thiết bị hệ thống điện mặt trời: Biến tần, Data Logger, Bộ điều khiển Ắc Quy

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Điện công nghiệp, Điện năng lượng mặt trời hoặc tương đương.
- Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm lắp đặt và vận hành hệ thống điện công nghiệp/ điện năng lượng mặt trời.
- Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
- Chăm chỉ, nhiệt tình, nghiêm túc sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu từ Công ty.

Tại Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến - Chi Nhánh TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, lành mạnh, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn quốc tế; được Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho CBCNV.
- Được đào tạo nâng cao các công việc liên quan đến hệ thống điện mặt trời và chuyên ngành điện.
- Xét tăng lương theo tay nghề và năng lực.
Phụ cấp khác:
- Phụ cấp tăng ca theo quy định của công ty
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe theo quy định
- 100% được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 miễn phí.
- 100% CBCNV được khám sức khỏe định kỳ toàn diện hàng năm.
- Thưởng các ngày Lễ/ Tết, hưởng phép năm theo quy định.
- Lương tháng 13, thưởng theo năng lực và thành quả đóng góp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến - Chi Nhánh TP.HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lầu 3, tòa nhà GIC, 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

