Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến - Chi Nhánh TP.HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ xây/Thợ nề Tại Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến - Chi Nhánh TP.HCM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- A10
- BT1A đường Bùi Xuân Phái, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội|||, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thợ xây/Thợ nề Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Giám sát công tác Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời (Tấm pin, giá đỡ, kéo cáp...)
- Giám sát công tác Lắp đặt tủ điện năng lượng mặt trời (Thiết bị đóng cắt ACB, MCCB, ...)
- Thực hiện cấu hình thiết bị hệ thống điện mặt trời: Biến tần, Data Logger, Bộ điều khiển Ắc Quy
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành Điện công nghiệp, Điện năng lượng mặt trời hoặc tương đương.
- Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm lắp đặt và vận hành hệ thống điện công nghiệp/ điện năng lượng mặt trời.
- Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
- Chăm chỉ, nhiệt tình, nghiêm túc sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu từ Công ty.
- Có ít nhất 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm lắp đặt và vận hành hệ thống điện công nghiệp/ điện năng lượng mặt trời.
- Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
- Chăm chỉ, nhiệt tình, nghiêm túc sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu từ Công ty.
Tại Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến - Chi Nhánh TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, lành mạnh, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động theo tiêu chuẩn quốc tế; được Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho CBCNV.
- Được đào tạo nâng cao các công việc liên quan đến hệ thống điện mặt trời và chuyên ngành điện.
- Xét tăng lương theo tay nghề và năng lực.
Phụ cấp khác:
- Phụ cấp tăng ca theo quy định của công ty
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe theo quy định
- 100% được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 miễn phí.
- 100% CBCNV được khám sức khỏe định kỳ toàn diện hàng năm.
- Thưởng các ngày Lễ/ Tết, hưởng phép năm theo quy định.
- Lương tháng 13, thưởng theo năng lực và thành quả đóng góp.
- Được đào tạo nâng cao các công việc liên quan đến hệ thống điện mặt trời và chuyên ngành điện.
- Xét tăng lương theo tay nghề và năng lực.
Phụ cấp khác:
- Phụ cấp tăng ca theo quy định của công ty
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe theo quy định
- 100% được tham gia bảo hiểm tai nạn 24/24 miễn phí.
- 100% CBCNV được khám sức khỏe định kỳ toàn diện hàng năm.
- Thưởng các ngày Lễ/ Tết, hưởng phép năm theo quy định.
- Lương tháng 13, thưởng theo năng lực và thành quả đóng góp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vật tư Kỹ thuật Thăng Tiến - Chi Nhánh TP.HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI