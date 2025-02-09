Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Thiên Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn Khu Vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thợ xây/Thợ nề Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Thi công hệ thống chống sét tại công trình trên toàn quốc

- Ký kết các biên bản bàn giao, nghiệm thu tại công trường thi công

- Thực hiện các yêu cầu công việc từ cấp trên

- Báo cáo tuần, tháng, quý, năm cho Người quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Khỏe mạnh, thật thà, chăm chỉ

- Không cần kinh nghiệm.

- Tuổi từ 30 trở xuống.

Tại Công Ty TNHH Thiên Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương trên 7 triệu + chi phí khi đi công tác.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

- Thử việc 02 tháng: Lương thỏa thuận + Thưởng và phụ cấp theo hiệu quả công việc như chính sách dành cho nhân viên chính thức.

- Được đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý trong và ngoài công ty.

- Cơ hội thăng tiến luôn rộng mở.

- Ban lãnh đạo công ty luôn lắng nghe, giúp đỡ.

- Đảm bảo các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động. Chế độ thưởng cá nhân xuất sắc, tập thể xuất sắc, sáng tạo, sáng kiến trong công việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiên Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin