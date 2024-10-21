Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty TNHH B. Braun Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý kho GSP FIE

Thực hiện việc điều tra và đề xuất giải pháp cho các sản phẩm không phù hợp trong quá trình nhập kho, xuất kho, lưu trữ và khiếu nại từ khách hàng Đảm bảo hàng hóa được lưu trữ đúng vị trí, đúng số lượng, chất lượng và trùng khớp với hệ thống. Kiểm tra và giám sát việc kiểm kê hàng hóa; thực hiện điều tra và đưa ra giải pháp nếu có bất kỳ sự cố nào trong việc quản lý hàng tồn kho. Xử lý hàng phế phẩm: lập tài liệu tiêu hủy định kỳ hàng tháng/quý; theo dõi tiến độ tiêu hủy, lưu trữ chứng từ và lập báo cáo nếu cần. Xử lý hàng hóa bị thu hồi: nhận thông tin thu hồi từ Bộ phận Kinh Doanh/ Chất lượng hoặc Khách hàng; phối hợp với các bộ phận liên quan, lập báo cáo thu hồi và báo cáo cho quản lý để triển khai các bước tiếp theo. Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm: kiểm tra các bản ghi; phê duyệt và lưu trữ tài liệu theo quy định và đảm bảo có đầy đủ tài liệu để trình cho kiểm toán viên khi cần. Theo dõi và phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các báo cáo sai lệch và hư hỏng, hàng hóa hết hạn, việc điều chỉnh kho hàng. Giám sát và kiểm tra tất cả các sản phẩm trước khi bàn giao và gửi các tài liệu liên quan cho Đại lý. Thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý trực tiếp phân công.

2. Phối hợp ban hành, điều chỉnh Quy trình thao tác chuẩn (SOP) và đảm bảo tuân thủ pháp luật

Phối hợp với 3PL để xem xét và sửa đổi SOP liên quan đến Kho/Logistics nếu có. Đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ hệ thống SOP và quy định pháp luật. Phối hợp với Chuyên viên Logistics để cập nhật và thực hiện thay đổi theo quy định pháp luật đối với hoạt động vận hành Kho.

3. Kiểm tra/ kiểm soát 3PL/GSP FIE

Tiến hành kiểm tra kho hàng tuần đối với 3PL/4PL. Nếu phát hiện sai sót thì cần lập kế hoạch CAPA và theo dõi cho đến khi hoàn thành. Phối hợp với Bộ phận QM để thực hiện kiểm toán định kỳ 3PL/4PL. Nếu phát hiện sai sót thì lập kế hoạch CAPA và theo dõi để hoàn thành kế hoạch đúng thời hạn.

4. Lưu trữ tài liệu GSP FIE

Đảm bảo tất cả tài liệu được lưu trữ, quản lý tốt và sẵn sàng cho bất kỳ cuộc kiểm tra nội bộ và bên ngoài đối với kho GSP.

5. Quản lý nhãn mác cho sản phẩm GSP FIE

Kiểm tra và giám sát hoạt động dán nhãn nhằm đảm bảo nhãn có đầy đủ thông tin yêu cầu theo đúng quy định pháp luật và đặt đúng vị trí trên hàng hóa.