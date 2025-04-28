Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý khách hàng trọng yếu (KAM) tại địa bàn phụ trách;

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với KOLs hiện hữu đồng thời mở rộng KOLs mới trong ngành Dược / Y tế;

- Thu thập, phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, chính sách Y tế địa phương và Data của KOLs;

- Truyền thông và thực hiện các chính sách về chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng của Công ty đối với KOLs;

- Phối hợp cùng Phòng Phát triển Kinh doanh thực hiện các chương trình phát triển thị trường và sản phẩm Công ty;

- Tham gia xây dựng các chương trình và chính sách CSKH để gia tăng tỷ lệ hài lòng của Khách hàng;

- Phối hợp và hỗ trợ các Bộ phận liên quan thực hiện hồ sơ Thầu của Công ty;

- Thực hiện một số công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

- Khu vực phụ trách và địa điểm làm việc: Bình Dương - Đồng Nai hoặc Bà Rịa Vũng Tàu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / Nữ sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối dễ nhìn.

- Học vấn: tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành, ưu tiên Dược / Y.

- Kinh nghiệm: 01 năm trở lên tại vị trí tương đương, đã từng làm kênh Bệnh viện.

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc đội nhóm.

- Năng động, khéo léo, nhiệt tình và trách nhiệm.

- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ và phúc lợi khác mang đến nhiều quyền lợi hữu ích cho nhân viên

Chính sách Đào tạo mang đến cơ hội trải nghiệm và phát triển nghề nghiệp

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Nghỉ chế độ, Phép năm, các ngày Lễ / Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

