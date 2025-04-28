Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý khách hàng trọng yếu (KAM) tại địa bàn phụ trách;
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với KOLs hiện hữu đồng thời mở rộng KOLs mới trong ngành Dược / Y tế;
- Thu thập, phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, chính sách Y tế địa phương và Data của KOLs;
- Truyền thông và thực hiện các chính sách về chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng của Công ty đối với KOLs;
- Phối hợp cùng Phòng Phát triển Kinh doanh thực hiện các chương trình phát triển thị trường và sản phẩm Công ty;
- Tham gia xây dựng các chương trình và chính sách CSKH để gia tăng tỷ lệ hài lòng của Khách hàng;
- Phối hợp và hỗ trợ các Bộ phận liên quan thực hiện hồ sơ Thầu của Công ty;
- Thực hiện một số công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.
- Khu vực phụ trách và địa điểm làm việc: Bình Dương - Đồng Nai hoặc Bà Rịa Vũng Tàu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / Nữ sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối dễ nhìn.
- Học vấn: tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành, ưu tiên Dược / Y.
- Kinh nghiệm: 01 năm trở lên tại vị trí tương đương, đã từng làm kênh Bệnh viện.
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc đội nhóm.
- Năng động, khéo léo, nhiệt tình và trách nhiệm.
- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ và phúc lợi khác mang đến nhiều quyền lợi hữu ích cho nhân viên
Chính sách Đào tạo mang đến cơ hội trải nghiệm và phát triển nghề nghiệp
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Nghỉ chế độ, Phép năm, các ngày Lễ / Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Công ty TNHH Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 12 Nguyễn Hiền, Phường 04, Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

