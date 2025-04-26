Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH

Nhân viên hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Sân Golf Long Thành, 99A Phước Tân, Long Hưng, Biên Hòa, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều phối các hoạt động hành chính văn phòng.
Quản lý hồ sơ, tài liệu, giấy tờ của công ty.
Lập kế hoạch và tổ chức các sự kiện, hội nghị, cuộc họp.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề hành chính.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Quản lý văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng và các tài sản khác của công ty.
Theo dõi và quản lý chi phí hành chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ, từ 25 đến 35 tuổi. Ngoại hình ưa nhìn. Giao tiếp tốt
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Văn thư lưu trữ hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí hành chính nhân sự trong lĩnh vực bất động sản hoặc xây dựng, nhà hàng.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt.
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.
Kỹ năng quản lý thời gian tốt.
Am hiểu về các quy định, thủ tục hành chính.
Ưu tiên ứng viên sinh sống tại Biên Hòa – Đồng Nai

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 2, Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

