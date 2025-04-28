Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS
- Đồng Nai: Km 23+170 (P), Quốc lộ 51, Tổ 7, Ấp 1, Xã Long An, Long Thành, Huyện Long Thành
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Theo dõi, làm các công việc liên quan đến văn phòng
Nhận điện thoại, phụ trách công văn chứng từ đến và đi
Quản lý file hồ sơ, công văn và các chứng từ hợp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ
Soạn thảo các biểu mẫu, văn bản hành chính theo yêu cầu của cấp trên
Quản lý, trang bị văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng cho công ty
Lên kế hoạch, theo dõi, bảo trì các thiết bị và quản lý tài sản công ty
Làm các công việc khác liên quan đến văn phòng theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm tại các vị trí công việc liên quan lĩnh vực Hành chính, Văn phòng
Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt
Kỹ năng tin học văn phòng tốt, quản lý thời gian, giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết, quà tháng, sinh nhật, hiếu hỉ, lương tháng thứ 13, theo quy định.
Liên hoan, vui chơi định kì.
Du lịch, nghỉ dưỡng do công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
