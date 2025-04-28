Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Km 23+170 (P), Quốc lộ 51, Tổ 7, Ấp 1, Xã Long An, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Theo dõi, làm các công việc liên quan đến văn phòng

Nhận điện thoại, phụ trách công văn chứng từ đến và đi

Quản lý file hồ sơ, công văn và các chứng từ hợp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ

Soạn thảo các biểu mẫu, văn bản hành chính theo yêu cầu của cấp trên

Quản lý, trang bị văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng cho công ty

Lên kế hoạch, theo dõi, bảo trì các thiết bị và quản lý tài sản công ty

Làm các công việc khác liên quan đến văn phòng theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên

Ưu tiên có kinh nghiệm tại các vị trí công việc liên quan lĩnh vực Hành chính, Văn phòng

Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt

Kỹ năng tin học văn phòng tốt, quản lý thời gian, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật lao động & Công ty.

Thưởng lễ, tết, quà tháng, sinh nhật, hiếu hỉ, lương tháng thứ 13, theo quy định.

Liên hoan, vui chơi định kì.

Du lịch, nghỉ dưỡng do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin