Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Km 23+170 (P), Quốc lộ 51, Tổ 7, Ấp 1, Xã Long An, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Theo dõi, làm các công việc liên quan đến văn phòng
Nhận điện thoại, phụ trách công văn chứng từ đến và đi
Quản lý file hồ sơ, công văn và các chứng từ hợp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ
Soạn thảo các biểu mẫu, văn bản hành chính theo yêu cầu của cấp trên
Quản lý, trang bị văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng cho công ty
Lên kế hoạch, theo dõi, bảo trì các thiết bị và quản lý tài sản công ty
Làm các công việc khác liên quan đến văn phòng theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Tốt nghiệp Cao đẳng chính quy trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm tại các vị trí công việc liên quan lĩnh vực Hành chính, Văn phòng
Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt
Kỹ năng tin học văn phòng tốt, quản lý thời gian, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng các chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật lao động & Công ty.
Thưởng lễ, tết, quà tháng, sinh nhật, hiếu hỉ, lương tháng thứ 13, theo quy định.
Liên hoan, vui chơi định kì.
Du lịch, nghỉ dưỡng do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô BN2-25, KP 7 , Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

