Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHÔM HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Xuân Sen - xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Phụ trách nhập xuất kho hàng hoá

Phụ trách kiểm kê cuối tháng cuối quý

Phụ trách sổ sách tài sản ccdc công ty

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm trở lên

Nhanh nhẹn, nhiệt tình

Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHÔM HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Được phụ cấp ăn ca

Được hưởng đầy đủ các chế độ như BHXH BHYT theo quy định của nhà nước

Được thưởng, nghỉ lễ tết theo quy định hiện hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHÔM HOÀNG GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.