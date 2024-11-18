Tuyển Công nghệ cao CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHÔM HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ cao Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHÔM HOÀNG GIA
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thôn Xuân Sen
- xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Công nghệ cao Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Phụ trách nhập xuất kho hàng hoá
Phụ trách kiểm kê cuối tháng cuối quý
Phụ trách sổ sách tài sản ccdc công ty
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1 năm kinh nghiệm trở lên
Nhanh nhẹn, nhiệt tình
Biết sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHÔM HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì
Được phụ cấp ăn ca
Được hưởng đầy đủ các chế độ như BHXH BHYT theo quy định của nhà nước
Được thưởng, nghỉ lễ tết theo quy định hiện hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHÔM HOÀNG GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
