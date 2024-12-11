Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần tư vấn doanh nghiệp ACC GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 3 Triệu

Mức lương 15 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán

Sắp xếp, cập nhật số liệu chứng từ kế toán của công ty

Soạn hợp đồng, lên báo giá

Tạo hóa đơn, chữ ký số trên phần mềm thuế điện tử

Xuất hóa đơn, cập nhật hóa đơn đầu ra đầu vào trên phần mềm

Liên hệ làm việc với cơ quan thuế, BHXH cho khách hàng

Lên sổ chi tiết, tổng hợp, hướng dẫn làm báo cáo tài chính.

Yêu Cầu Công Việc

Các bạn học Đại học năm 4 hoặc mới ra trường đã và đang học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, hành chính, tài chính công

Không yêu cầu kinh nghiệm

Ưu tiên: Chủ động trong công việc, muốn phát triển chuyên môn nghề nghiệp

Quyền Lợi Được Hưởng

Được hướng dẫn: Soạn hợp đồng, biểu mẫu, thu chi nội bộ, công nợ, BHXH...lưu trữ sắp xếp hồ sơ công ty.

Được hướng dẫn kế toán: Lên tờ khai quý, năm cho công ty.

Được cung cấp số liệu để làm báo cáo thực tập, hỗ trợ dấu thực tập.

Được gia tăng thu nhập, kinh nghiệm, chuyên môn, phát triển kỹ năng làm việc với cơ quan thuế, BHXH.

Được tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được chọn VP làm việc gần nơi sinh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển

