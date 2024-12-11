Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần tư vấn doanh nghiệp ACC GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty cổ phần tư vấn doanh nghiệp ACC GROUP
Mức lương
15 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 15 - 3 Triệu
Sắp xếp, cập nhật số liệu chứng từ kế toán của công ty
Soạn hợp đồng, lên báo giá
Tạo hóa đơn, chữ ký số trên phần mềm thuế điện tử
Xuất hóa đơn, cập nhật hóa đơn đầu ra đầu vào trên phần mềm
Liên hệ làm việc với cơ quan thuế, BHXH cho khách hàng
Lên sổ chi tiết, tổng hợp, hướng dẫn làm báo cáo tài chính.
Với Mức Lương 15 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Các bạn học Đại học năm 4 hoặc mới ra trường đã và đang học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, hành chính, tài chính công
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu tiên: Chủ động trong công việc, muốn phát triển chuyên môn nghề nghiệp
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu tiên: Chủ động trong công việc, muốn phát triển chuyên môn nghề nghiệp
Tại Công ty cổ phần tư vấn doanh nghiệp ACC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn: Soạn hợp đồng, biểu mẫu, thu chi nội bộ, công nợ, BHXH...lưu trữ sắp xếp hồ sơ công ty.
Được hướng dẫn kế toán: Lên tờ khai quý, năm cho công ty.
Được cung cấp số liệu để làm báo cáo thực tập, hỗ trợ dấu thực tập.
Được gia tăng thu nhập, kinh nghiệm, chuyên môn, phát triển kỹ năng làm việc với cơ quan thuế, BHXH.
Được tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được chọn VP làm việc gần nơi sinh hoạt.
Được hướng dẫn kế toán: Lên tờ khai quý, năm cho công ty.
Được cung cấp số liệu để làm báo cáo thực tập, hỗ trợ dấu thực tập.
Được gia tăng thu nhập, kinh nghiệm, chuyên môn, phát triển kỹ năng làm việc với cơ quan thuế, BHXH.
Được tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được chọn VP làm việc gần nơi sinh hoạt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn doanh nghiệp ACC GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI