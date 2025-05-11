Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO HASA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 15 Triệu

Mức lương 3 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự OV06.01 KĐT Viglacera Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 15 Triệu

Thực tập sinh Kinh doanh – Mảng Laptop (Bán buôn & Bán lẻ)

Mô tả công việc:

Hỗ trợ tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn khách hàng có nhu cầu mua laptop cũ (99%)

Học cách định giá, phân loại và cập nhật thông tin sản phẩm lên các nền tảng bán hàng (Shopee, TikTok Shop, Fanpage…)

Theo dõi đơn hàng, hỗ trợ chăm sóc khách trước – trong – sau bán

Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các chương trình khuyến mãi, livestream bán hàng

Phối hợp với bộ phận marketing để phát triển nội dung quảng bá sản phẩm

Với Mức Lương 3 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Sinh viên các ngành Kinh doanh, Quản trị, Marketing hoặc yêu thích lĩnh vực công nghệ

Giao tiếp tốt, có khả năng tư vấn, thuyết phục

Chủ động học hỏi, không ngại tiếp xúc với khách hàng

Ưu tiên biết sử dụng các nền tảng bán hàng online hoặc từng kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO HASA Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Được đào tạo bài bản về quy trình kinh doanh kết hợp Marketing sản phẩm công nghệ

Cơ hội tiếp cận thực tế thị trường laptop, mở rộng mối quan hệ

Có hỗ trợ thực tập và thưởng theo hiệu quả công việc

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập

Mức hỗ trợ: Có hỗ trợ thực tập + hoa hồng theo doanh số ( như NV Chính Thức) - trao đổi khi PV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO HASA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin