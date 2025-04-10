Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1,Tòa nhà TXT, Số 10 ngõ 1 Bùi Huy Bích , Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Hỗ trợ công tác kinh doanh: Liên hệ khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm, gửi thông tin sản phẩm cho khách hàng, chốt đơn (nếu có)
Gửi lời mời affiliate trên các nền tảng TMĐT
Các công việc khác theo chỉ đạo,…

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành kinh doanh, kinh tế,…
Đáp ứng thời gian làm việc tối thiểu 4 ngày/tuần
Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt
Có đam mê và định hướng theo kinh doanh
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
Đam mê kiếm tiền..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập: 3.000.000đ/tháng + thưởng doanh số
Được hỗ trợ hoàn thành chương trình học, báo cáo và khóa luận tốt nghiệp
Hỗ trợ dấu mộc
Tham gia các hoạt động: nghỉ mát hàng năm, team building,...
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức, được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động và các ngày nghỉ lễ, tết...
Các chế độ thưởng tháng, quý, năm…
Được tham gia các khóa học nâng cao năng lực kỹ năng chuyên môn
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

