Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1,Tòa nhà TXT, Số 10 ngõ 1 Bùi Huy Bích , Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Hỗ trợ công tác kinh doanh: Liên hệ khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm, gửi thông tin sản phẩm cho khách hàng, chốt đơn (nếu có)

Gửi lời mời affiliate trên các nền tảng TMĐT

Các công việc khác theo chỉ đạo,…

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành kinh doanh, kinh tế,…

Đáp ứng thời gian làm việc tối thiểu 4 ngày/tuần

Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt

Có đam mê và định hướng theo kinh doanh

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt

Đam mê kiếm tiền..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập: 3.000.000đ/tháng + thưởng doanh số

Được hỗ trợ hoàn thành chương trình học, báo cáo và khóa luận tốt nghiệp

Hỗ trợ dấu mộc

Tham gia các hoạt động: nghỉ mát hàng năm, team building,...

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức, được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động và các ngày nghỉ lễ, tết...

Các chế độ thưởng tháng, quý, năm…

Được tham gia các khóa học nâng cao năng lực kỹ năng chuyên môn

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RICHER COMMODITY

