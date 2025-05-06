Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ATK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ATK
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/06/2025
Thực tập sinh kinh doanh

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, tòa Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tìm kiếm Khách hàng có nhu cầu về sản phẩm qua các kênh online và offline.
Thu thập thông tin và hỗ trợ chăm sóc KH cũ, đồng thời phát triển KH mới.
Báo giá, tư vấn và đàm phán chính sách giá sản phẩm đến KH/.
Học về sản phẩm giải pháp phần mềm trong lĩnh vực giáo dục và tư vấn cho KH.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

