Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ATK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ATK
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, tòa Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Tìm kiếm Khách hàng có nhu cầu về sản phẩm qua các kênh online và offline.
Thu thập thông tin và hỗ trợ chăm sóc KH cũ, đồng thời phát triển KH mới.
Báo giá, tư vấn và đàm phán chính sách giá sản phẩm đến KH/.
Học về sản phẩm giải pháp phần mềm trong lĩnh vực giáo dục và tư vấn cho KH.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ATK Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ATK
