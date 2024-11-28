Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE
Mức lương
1 - 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 256
- 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương 1 - 1 Triệu
- Thực hiện các thủ tục pháp lý: Đăng ký đầu tư/ kinh doanh, thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh
- Soạn thảo, review Báo giá/ Hợp đồng;
- Soạn thảo quy trình, biểu mẫu của công ty/ khách hàng;
- Lưu trữ hồ sơ; Sao y, công chứng hồ sơ, quản lý thư từ...
Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành tạo Word, Excel - cơ bản, cẩn thận, tỷ mỉ, logic.
- Sinh viên năm 3 và 4 hoặc sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Luật
- Chăm chỉ, hòa đồng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ: 500.000 nghìn/tháng đến 900.000 nghìn/tháng
- Được ký hợp đồng chính thức nếu đạt hiệu quả công việc theo đánh giá của quản lý
- Các quyền lợi khác trao đổi khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RED FRANCHISE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
